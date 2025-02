NEOWIZは2月25日、PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Macで発売中のソウルライクアクションRPG『Lies of P』について、開発中のダウンロードコンテンツ(以下、DLC)『Lies of P: Overture』に関する最新動画「『Lies of P: Overture』ストーリートレーラー」を公開した。DLCの配信時期は、2025年夏予定となる。

本日公開となった『Lies of P: Overture』の最新トレーラーでは、主人公の操り人形が過去にタイムスリップし、伝説のストーカーと出会い、忘れられない冒険へと旅立つ様子が描かれる。IGN Fan Festでは、「ゼペットの人形」と伝説のストーカー「レア」をフィーチャーしたDLC拡張版のストーリーも初公開している。

https://www.youtube.com/watch?v=-VrjGbwam7o

2025年夏にリリースが予定されている『Lies of P: Overture』は、プレイヤーは荒廃する前の壮麗な頃のクラット市に戻り、「痛み」「喪失」「復讐」にまつわる語られざる物語が明らかになる。この物語の中心となるのは、謎めいた意図を持つストーカー「レア」で、プレイヤーをクラットの過去と未来を形作る不吉な旅へと導く。

発売中の本編『Lies of P』での彼女の役割はこれまで不明だったが、『Lies of P: Overture』でプレイヤーは伝説のストーカーの運命を目撃し、彼女とゼペットの人形とのつながりを探っていくことに。ベル・エポック調の美しい街から崩壊寸前の廃墟まで、未知のロケーションを見つけ出し、クラットの過去を紐解こう。そして、まったく新しい武器やレギオンアームズをアンロックし、ユニークな戦闘スタイルを作り出し、狡猾で冷酷な敵を退治していこう。

●ROUND8 Studio ゲームディレクター、チェ・ジウォン氏 コメント 『Lies of P: Overture』の物語は、復讐、迫り来る悲劇、そしてその出来事を封印しようとした者たちの苦悩を描く、秘められた物語です。プレイヤーの皆さんは、“パペットフレンジー”の大虐殺とクラット市の崩壊につながった出来事についてもっと知りたいはずです。この夏に真実をお届けできることを楽しみにしています。 『Lies of P: Overture』は、Xbox と Steam で予約受付中です。『Lies of P』の最新情報はニュースレターでお届けしてまいります。

●日本国内向けNEOWIZ公認X「Liesofp_jp(@Liesofp_Japan)」運用中

これまで、英語でのコミュニケーション中心で展開していた『Lies of P』公式Xアカウント「Lies of P(@Liesofp)」からの公認を受け、日本語でのコミュニケーションを展開するXアカウント「Liesofp_jp(@Liesofp_Japan)」の運用を行っている。公式Xが発信する内容も含めて、日本国内の『Lies of P』ファンに情報を届けていくとのことなので、要チェックだ。

NEOWIZ公認 日本国内向け『Lies of P』Xアカウント

https://x.com/Liesofp_Japan

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.