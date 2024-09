NEOWIZは9月20日、2023年9月19日に発売したソウルライクアクションRPG『Lies of P』について、開発プロデューサーであるチェ・ジウォン氏からの1周年を迎えた感謝のメッセージを公開。

また、1周年を記念して、『Lies of P』公式ライセンス商品のラインアップの一部を明らかにした。本日より販売開始や予約開始となっているので、ぜひチェックしてほしい。

●開発PD チェ・ジウォン氏 感謝のメッセージについて

1周年を迎え、『Lies of P』開発統括ディレクター チェ・ジウォン氏からプレイヤーへ向けたメッセージを公開。全文は『Lies of P』公式サイトにて掲載しているので、ぜひ一読してほしい。

「こんにちは。クラットの市民の皆さん。Lies of Pのディレクター、チェ・ジウォンです。皆さん。ご機嫌はいかがでしょうか? Lies of Pをリリースし、クラットで皆さんをお迎えしてから、1年になることにあらためて驚いています。」

<チェ・ジウォンPD「DIRECTOR'S LETTER」メッセージ全文 日本語>

https://www.liesofp.com/ja-jp/view/443/index.html?board=notice

●現在開発中のDLCに関する新規イメージと収録楽曲について

感謝のメッセージとともに、本日初公開となったDLCの情報を紹介。今回公開となった楽曲やアートは、下記URLで確認できる。

<DIRECTOR'S LETTER>

公式ライセンス商品を紹介!

公式ライセンス商品は以下のとおり。本日から販売しているものもあるのでチェックしよう。

※掲載は順不同。

■Good Smile Companyより

「ちょこぷに ぬいぐるみ ゼペットの人形」

●全世界に向けて販売予定

●価格:4400円(予定)

●本日2024年9月20日より受注開始

『Lies of P』より主人公・「ゼペットの人形」がぬいぐるみになって登場。素材はポリエステルでの制作となっており、サイズは全高約170mmとなっている。商品に関する詳細や購入予約は下記、グッドスマイルカンパニー公式ショップ商品ページを確認してほしい。

<グッドスマイルカンパニー 公式ショップ 商品ページ>

https://www.goodsmile.com/ja/product/61781

■イード「エンタメプリント」より

「Lies of Pブロマイドコレクション#1」

●日本限定発売

●価格:

Lサイズ:200円

スクエアサイズ:300円

2Lサイズ:400円

●2024年9月20日正午より発売開始

日本国内限定で展開する『Lies of P』の公式ライセンス商品となっており、全国のファミリーマートやローソンに設置されているマルチコピー機で展開する「エンタメプリント」からブロマイドを購入できる。本商品はキャラクターイラストを高精細なL版・スクエア・2L版サイズと3種類のサイズのブロマイドとして全11種を用意。

好きなキャラクターイラストを選択して購入可能となっており、1枚200円~400円で販売している。ぜひ近くのファミリーマートとローソンに設置のマルチコピー機で購入しよう。

■イード「エンタメプリント」より

「Lies of Pステッカーコレクション」

●日本限定発売

●価格:

Lサイズ:300円

スクエアサイズ:400円

2Lサイズ:500円

●2024年9月20日正午より発売開始

日本国内限定で展開する『Lies of P』の公式ライセンス商品で、全国のファミリーマートやローソンに設置されているマルチコピー機で展開する「エンタメプリント」からステッカーを購入可能。本商品はキャラクターイラストを高精細なL版・スクエア・2L版サイズと3種類のサイズのステッカーとして全8種を用意している。

ハサミなどを使って好きな形にカットして利用可能だ。好きなデザインを選択して購入可能となっており、1枚300円~500円で販売。ぜひ近くのファミリーマートとローソンに設置のマルチコピー機で購入しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.

© Neowiz All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.