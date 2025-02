2KとFiraxis Gamesは2月11日、全世界で7300万本以上を売り上げてきた伝説的ストラテジーゲーム「シヴィライゼーション」シリーズの最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)※]を全世界で発売。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

※Steam版はMacおよびLinuxをサポート。

なお、先日開催されたシヴ ワールドサミットで発表された『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』VRは、2025年夏の発売を予定している。同作についての詳細は、こちらを確認のこと。

▼『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』最新トレーラー

https://youtu.be/gmOTQH78BYU

デイヴィッド・イシュマラー氏(2K社長)コメント 「「シヴィライゼーション」はゲーム史上最も愛されているシリーズのひとつです。そのレガシーを称え、さらなる高みへと引き上げる『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』が、いよいよ発売となりました。 これは2Kにとって本当に特別な瞬間です。比類のない創造性と情熱を持つFiraxisとのパートナーシップによって生み出された今作は、新たな革新的ヒット作となって新旧のファンを魅了することでしょう。」

ヘザー・ヘイゼン氏(Firaxis Gamesスタジオ代表) 「ストラテジーゲームの可能性の限界に挑む、情熱あふれるチームを擁するFiraxisにとって、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』は創造性という私たちのアイデンティティの重要なピースです。 今作は、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズ史上最も大規模かつ野心的な作品に仕上がっています。 この場を借り、長い年月をかけて私たちと一緒に成長してきた情熱的なコミュニティに対し、心からお礼を申し上げたいと思います。今こそ新たな旅路へ踏み出す時です。あなたのターンで歴史が生まれます。」

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』では、プレイヤーによる戦略的な判断の積み重ねによって国家が進化していき、その過程で独自の文化的な系譜が形作られる。

プレイヤーは歴史に名を残した多くの伝説的指導者の一人となり、人類の発展の歴史をいくつかに区切った「時代」ごとに新たに統治する文明を選ぶことで、自らの歴史の物語を進めていく。

都市や遺産を築いて領土を広げ、技術革新によって文明を発展させ、未知の土地を探索してそこで出会った他の文明を時には征服し、時には協力関係を築くことになる。

遊び方は無限大、楽しみ方はあなたの戦略次第。ソロプレイで時間を忘れて没頭することもできるし、ほかのプレイヤーとオンラインマルチプレイで遊ぶことも可能だ。*

本日より日本版ホームページがリニューアルオープン!

製品ラインアップや日本向けの遊び方解説、動画を見たい人はこちら:日本版公式サイト

開発者インタビューなどもっとゲームを詳細に知りたい人はこちら:グローバル公式サイト

*オンラインプレイやオンライン機能の利用には、インターネット接続と2Kアカウントが必要です(年齢制限は国や地域によって異なります)。Xbox、PlayStation、PCでは、古代および探検の時代は最大5人、近代は最大8人でプレイ可能です。Nintendo Switchでは、古代および探検の時代は最大4人、近代は最大6人でプレイ可能です。特定のクロスプレイマルチプレイヤーゲームでは、マップサイズが制限される場合があります。詳細についてはhttps://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/faq/をご覧ください。XboxやPlayStationでのオンラインプレイには、有料サブスクリプションが別途必要です。利用規約が適用されます。

【ゲーム情報】

タイトル:シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII

ジャンル:ストラテジーゲーム

販売:2K

開発:Firaxis Games

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

※SteamではMacおよびLinuxをサポート。

発売日:2025年2月11日

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PC通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/PCデラックスエディション:1万2650円(ダウンロード版)

Switchデラックス エディション:1万1500円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S・Xbox One/PC創始者エディション:1万6500円(ダウンロード版)

Switch創始者エディション:1万5400円(ダウンロード版)

※創始者エディションは2月28日までの期間限定配信。

CERO:B(12歳以上対象)

©2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.