2KとGearbox Softwareは2月13日、傑作シューティングRPGシリーズの最新作『ボーダーランズ4』をPlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)で全世界同時発売すると発表。発売日は2025年9月23日となる。

また、最新トレーラーを公開。本トレーラーでは、今春行われるPlayStationの「State of Play」でゲームプレイの内容が詳しく明かされることを紹介している。

最新トレーラー

https://youtu.be/gJ9k75s8V1k

最新のトレーラーでは、新たな惑星カイロスを舞台に待ち受ける迫力満点のアクション、狂暴な敵、そしてハクスラの強力な戦利品を垣間見ることができる。史上最大のスケールで展開される『ボーダーランズ4』 で、過去最高に自由でワイルドにヒャッハーしよう!

『ボーダーランズ4』でプレイヤーは、戦場を縦横無尽に暴れまわり、膨大な種類の武器をぶっ放して、群がる敵を蹴散らしていく。シリーズファンが愛してやまないヴォルトハンターの自由なアクションには、グライディング、回避、グラップリングなどが新たに導入され、多彩な移動能力によってさらに進化しあらゆる方向から巧みに攻撃を仕掛けられる。

ゲームの詳細については、公式サイトを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル:ボーダーランズ4

ジャンル:シューティングRPG

販売:2K

開発:Gearbox Software

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2025年9月23日

価格:未定

CERO:審査予定

©2025 Gearbox. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are all trademarks or registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

