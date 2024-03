2Kは3月21日、NBA公認の本格的バスケットボールゲームシリーズ「NBA 2K」シリーズの最新作、『NBA 2K24』を『NBA 2K24』 BEST PRICE*としてお買い得な新価格で発売した。

『NBA 2K24』 BEST PRICEはパッケージ版のみの販売で、価格はPlayStation 5(PS5)版が4400円**、PlayStation 4(PS4)用が3850円**、Nintendo Switch版が3300円**となる。

なお、ASCII GAMESでは本作のレビュー記事を公開している。あわせてチェックしてほしい。

●バスケがアツい今だからこそ始めたい!『NBA 2K24』でリアルバスケを体験

「NBA 2K」はNBAシミュレーションゲームとして過去22年にわたり最高評価および売り上げ本数を記録しており、最新作『NBA 2K24』は、NBAの映像を本作のゲームプレイに直接落とし込む革新的な最新技術「ProPLAY」を導入した最高峰のグラフィック表現とゲームプレイ、オンラインプレイヤー同士が自由に交流できる「ザ・シティ」や「ネイバーフッド」など、世界中のバスケットボールファンと繋がり、本場NBAの感動と興奮を実体験できる。

NBAのコアファンからライトなバスケットボール好きユーザーまで幅広く楽しめるよう、経営シミュレーションを体験できる「マイNBA」モード***、シリーズ史上最高の没入感を誇る「ザ・シティ」***、名声の獲得や試合への挑戦が可能な「マイプレイヤー」モードなど、多彩なゲームモードも搭載している。

さらに、今作ではコービー・ブライアントの伝説的なキャリアから 最も記憶に残っている瞬間の数々を再現した「マンバモーメント」が登場。人々を魅了したコービーの圧倒的なプレイの数々を再現して、若き天才から史上最高の選手へと登り詰めた彼の偉大な軌跡を追体験できる。

バスケ熱が日本中で高まる中、『NBA 2K24』 BEST PRICEでお求めやすくなった今が「NBA 2K」シリーズを始める絶好のチャンス。「NBA 2K」シリーズを以前より気になっていた人や購入まで一歩踏み出せなかった人はこの機会に楽しんでみてはいかがだろうか。

*この商品は2023年9月に発売された『NBA 2K24』通常版と同じ内容です。

**2Kの希望小売価格に基づきます。実際の小売価格は店舗によって異なることがあります。詳しくは各店舗にお問いあわせください。

***クロスプレイ、ProPLAY、ザ・シティ、マイNBA、The Wは次世代機対応版の『NBA 2K24』でのみ利用可能です。プレイするにはPlayStation 5またはXbox Series X|Sが必要です。クロスプレイはNBA 2Kアカウント、インターネット接続、有料のサブスクリプションが必要です。

【ゲーム情報】

タイトル:『NBA 2K24』 BEST PRICE

ジャンル:スポーツ

販売:2K

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

※パッケージ版のみ。

発売日:発売中(2023年3月21日)

価格:

PS5:4400円

PS4:3850円

Switch:3300円

CERO:A(全年齢対象)

©2005-2023 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, T2, the 2K and T2 logos, and Take-Two Interactive Software, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. ©2023 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. BLACK MAMBA®, MAMBA™, KOBE BRYANT™, MAMBA MOMENTS™, MAMBA MENTALITY®, Kobe Bryant’s signature, and the Kobe Sheath Logo are trademarks of Kobe Bryant, LLC, used with permission. All trademarks and copyrights contained herein are the property of their respective holders. 本ゲーム内に含まれるすべての標章および商標は、各所有者に帰属します。BLACK MAMBA®、MAMBA™、KOBE BRYANT™、MAMBA MOMENTS™、MAMBA MENTALITY®、コービー・ブライアント直筆サイン、および、Kobe SheathのロゴはKobe Bryant, LLCの商標であり、許可を得て使用しています。