カプコンは2月5日、独自配信番組「カプコンスポットライト + モンスターハンターワイルズ ショーケース」にて、「鬼武者2」のリマスター版を発表。

対応プラットフォームはPlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/PC(Steam)向けとなり、2025年内に発売予定だという。

本作は2002年に発売されたPlayStation 2用ソフト。主人公のモデルは、1970~80年代を駆け抜けた伝説のスター「松田優作」氏を起用し当時話題となった。

ゲームボリューム・アクションによる爽快感・同士と繰り広げるやり込み要素など、あらゆる面が前作「鬼武者」からパワーアップし、累計販売本数210万本(※)とシリーズ最多本数を記録。

※2024年12月31日時点

正当続編でありながら、新たな主人公の物語を描いているため、前作をプレイしていない人でも安心してプレイできる。

この発表を受け、番組を見ていたユーザーからは「ゴーガンダンデスにまた会える!」「神ゲー来たぁぁぁ!!」と歓喜のコメントが寄せられている。

また、シリーズ完全新作「鬼武者 Way of the Sword」に対する開発者メッセージ映像も合わせて公開。清水寺をはじめとする京都の名所なども紹介されているので、チェックしてみては。

©CAPCOM