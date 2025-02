カプコンは2月13日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの配信した番組「State of Play」にて、シリーズ完全新作となる剣戟アクションゲーム「鬼武者 Way of the Sword」の1stトレーラーを公開した。

今まで鬼武者シリーズでは「明智左馬介」や「柳生十兵衛」など日本で著名な偉人を主人公に起用していたが、本作では世界的にも有名な「宮本武蔵」の起用が発表。映像では、声優の細谷佳正さん演じる宮本武蔵の豊かな表情と、決死の剣戟シーンを見られる。

宮本武蔵のフェイスモデルには、日本を代表するサムライスターである三船敏郎氏を起用。血にまみれ泥にまみれ荒々しく戦う若き侍を描きたかったとのこと。

・三船プロダクション

http://www.mifuneproductions.co.jp/index.php

映像を見たユーザーからは、「やべぇのところ超すき」「飄々とした感じがあって強いとか最高じゃん!」「すごく良いキャラしてる」と、宮本武蔵の人間味あふれる表情の変化がたまらないと話題に。

ゲーム要素としても、敵である「幻魔」に刀で斬りかかるシーン、畳や着物など周辺の環境を利用するシーン、二刀流になってド派手な剣戟を繰り出すシーンなど見どころ満載の映像となっている。引き続き続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:鬼武者 Way of the Sword

ジャンル:剣戟アクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2026年予定

価格:未定

プレイ人数:1人

CERO:審査予定

©CAPCOM