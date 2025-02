カプコンは2月13日、リマスター版の『鬼武者2』の配信日を発表した。本作はダウンロード専売で、対応プラットフォームはPlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox One/PC(Steam)。

配信日は2025年5月23日で、価格は3990円だ。また、『鬼武者』とのセット製品も配信決定。こちらの価格は4990円となる。本日から予約も開始しているので、要チェックだ。

▼1stトレーラー:予約受付開始!

https://www.youtube.com/watch?v=iUU5UZPTb68

「令和に甦る、愛と哀しみのバッサリ感」

主人公である「柳生十兵衛」の復讐劇が、世界観やゲームシステムはそのままに、リマスター化。より遊びやすく、さらに新要素を携えて甦る。

剣の道を極めるため諸国を旅している「柳生十兵衛」。ある日突如として現れた謎の怪物集団「幻魔(げんま)」に里が襲われる一報を聞き、駆け付ける。惨劇を目の当たりにした十兵衛は、幻魔の力をもって天下統一を目論む信長へ復讐することを誓った。

鬼の一族の力に目覚めた十兵衛は、数々の同士と出会い、助けあい、幻魔へ挑みながら、信長を倒すための5つの玉を探す旅を始めるのだった。

▼ダウンロード版『鬼武者2』の予約は各種ストアで本日より受付開始!

●Playstation store:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA49799_00-FULLGAME00000000

●Nintendo Switch:https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084000

●Xbox One:https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/鬼武者2/9n7w6j70pvrn

●Steam:https://store.steampowered.com/app/3046600

「鬼武者2 - オーケストラBGMセレクションパック」など各種特典も充実!

■特典

発売日までに『鬼武者2』を予約購入した人、または『鬼武者1+2 パック』を早期購入した人には、厳選されたオーケストラBGMとゲームプレイに役立つアイテムパックがセットになった「鬼武者2 - オーケストラBGMセレクションパック」をプレゼント。

「オーケストラBGMセレクション」

『鬼武者2』の楽曲制作を担当した岩代太郎氏が2002年に発売したCD「鬼武者2 オーケストラアルバム~岩代太郎セレクション~」より厳選した5曲を収録。オーケストラで華麗に『鬼武者2』の世界観を表現。

【内訳】

Truth Of Brave ~Warring Mix~

Truth Of Resolution ~小谷のお邑のテーマ~

Truth Of Edge ~雑賀孫市のテーマ~

Truth Of Loyalty ~安国寺恵瓊のテーマ~

Truth Of Desire ~風魔小太郎のテーマ~

※ゲーム開始画面より「特典」を選択し「ギャラリー」から選択することができます。

ゲームプレイに役に立つアイテムがまとまっているパックが入手できる。アクションゲームが苦手な方でも安心・安全のラインナップだ。

【内訳】

薬草:3個/丸薬:2個/秘薬:1個

超鬼薬:2個/劇薬:1個

身代わりの木札:1個/赤魂:10000

※ゲーム序盤で「高女」に会った後に入手できます。

※ゲーム内でも入手可能な使い切り型のアイテムです。

※アイテムパックが入手できるのは一度のみです。

※『鬼武者2』を予約購入期間中にご予約いただいた方、『鬼武者1+2 パック』を2025年6月30日23時59分までにご購入いただいた方が付与対象となります。(Steam版のみ2025年7月1日12時59分までにご購入いただいた方が付与対象となります。)

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※デジタル製品となりますので、プラットフォーム上で製品のラインセンスが付与されます。

※上記に記載の特典は別途入手できる場合がございます。

『鬼武者』のセーブデータ特典

『鬼武者』のセーブデータが保存されている場合、特典として『鬼武者』の主人公「明智左馬介」の装備を模した「十兵衛:左馬介装備」が入手可能に。

※Steam版では「ゲーム本編を所持している場合」付与の対象となります。

※タイトル画面から「特典」を選択し、[十兵衛衣装]欄から選択することができます。

※見た目のみの変更となり、ステータスは所持している防具と同じものとなります。

※すでに『鬼武者』をお持ちの方も入手可能となります。

発売中の『鬼武者』とのお得なセット製品も発売予定

2025年5月23日の『鬼武者2』の発売と同時に、現在発売中の『鬼武者』とのセット製品も発売予定。本シリーズを『鬼武者』から遊ぶ人は、こちらもチェックしよう。