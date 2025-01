アスキー編集部が注目する、近日発売のゲーム発売日をまとめてお届け。今回は、2025年1月に発売するタイトルをピックアップして紹介しよう。

2025年1月 発売ゲームリスト ※発売日順 ●FREEDOM WARS Remastered(1月9日)

●テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター(1月16日)

●ドンキーコング リターンズ HD(1月16日)

●真・三國無双 ORIGINS(1月17日)

●SYNDUALITY Echo of Ada(1月23日)

●ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄(1月30日)

「FREEDOM WARS Remastered」2025年1月9日発売

2014年にPlayStation Vita用ソフトとして発売された「フリーダムウォーズ」のリマスター版がいよいよ発売。「生まれた瞬間、懲役100万年」というキャッチコピーが印象的な、奪還マルチプレイアクションゲームだ。

リマスター版の特徴として、グラフィックやバトルが強化改良されたほか、生産・強化システムを刷新してモジュール(武器の強化要素)を付け替え可能にするなど、より遊びやすくなっている。また、自ら罪を認めて難易度を高める新モード「大罪人」も追加された。

ジャンル:アクション

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PS5/PS4/Nintendo Switch/PC(Steam)

価格:

通常版:4500円(パッケージ/ダウンロード)

貢献エディション:5400円(ダウンロード)

© Sony Interactive Entertainment Inc. and Dimps Corporation. FREEDOM WARS is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the United States and other countries.

Published by Bandai Namco Entertainment Inc.

「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」2025年1月16日発売

2009年Wii向けに発売された「テイルズ オブ グレイセス」、そこに追加要素を加え2010年にPS3で発売された「テイルズ オブ グレイセス エフ」が、再び現代のプラットフォームで遊べるようリマスター版となって登場。

「守る強さを知るRPG」というキャッチコピーで、大切な何かを守ることをテーマとした物語が展開する。リマスター版ではグラフィックの向上に加え、ゲーム進行をサポートする便利機能が追加。さらに、オリジナル版当時のDLCも80種以上収録している。

ジャンル:RPG

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PS5/PS4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam)

価格:

通常版:6490円(パッケージ/ダウンロード)

デラックスエディション:8910円(ダウンロード)

Tales of Graces™f Remastered & ©Bandai Namco Entertainment Inc. ©いのまたむつみ

「ドンキーコング リターンズ HD」2025年1月16日発売

2010年Wii向けに発売された「ドンキーコング リターンズ」のHDリマスターが登場。ジャングルやビーチ、遺跡に洞窟、工場地帯などさまざまなエリアからなる「ドンキーコングアイランド」を舞台に、バナナを奪われたドンキーコングたちが大冒険を繰り広げる。

Nintendo Switch版では、難易度を緩和した「モダンモード」と、Wii版同様のルールでプレイする「オリジナルモード」が存在。腕に覚えのある人はぜひ、オリジナルモードで挑戦してみては。

ジャンル:アクション

販売:任天堂

プラットフォーム:Nintendo Switch

価格:6578円(パッケージ)/6500円(ダウンロード)

© Nintendo