カプコンは10月29日より、シリーズ最新作「モンスターハンターワイルズ」のオープンベータテストを開始した（PlayStation Plus加入者限定の先行プレイ）。
※PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けオープンベータテストは、2024年11月1日12時～11月4日11時59分に実施する。
本テストではハンターとオトモアイルーのキャラメイクが可能。リアル寄りで設定項目も多岐にわたるので、“キャラメイク職人”がXにて続々と有名人そっくりの顔を生み出している。
作成したキャラクターデータは製品版へも引き継げるので、この機会に渾身のキャラクターを作っておいてはいかがだろうか。
サンド富澤すぎて— イトコン (@ItokonSukiyaki) October 29, 2024
ストーリーが頭に入ってこない🤣#モンハンワイルズpic.twitter.com/4qIWCRupxm
妻の再現力がやべぇ#モンハンワイルズ#桐生一馬pic.twitter.com/Czv0FYHwvJ— ゼアン (@Zean_Sukurood) October 29, 2024
俺はコイツと旅に出る#モンハンワイルズpic.twitter.com/gfXJ5lzza0— みにくり (@minikuribo2) October 29, 2024
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：2025年2月28日
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
※画面は開発中のものです。
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※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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