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キャラメイク職人が続々登場

「モンハンワイルズ」有名人そっくりのキャラメイクが話題に

2024年10月30日 14時35分更新

文● Zenon／ASCII

筆者の暫定ハンター。侍風のイケオジを目指して制作。この掘りの深い顔、どこかで見たような……？

　カプコンは10月29日より、シリーズ最新作「モンスターハンターワイルズ」のオープンベータテストを開始した（PlayStation Plus加入者限定の先行プレイ）。
※PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けオープンベータテストは、2024年11月1日12時～11月4日11時59分に実施する。

　本テストではハンターとオトモアイルーのキャラメイクが可能。リアル寄りで設定項目も多岐にわたるので、“キャラメイク職人”がXにて続々と有名人そっくりの顔を生み出している。

キャラメイクの項目は膨大（このボリュームが4ページ分ある）。時間がいくらあっても足りない！

　作成したキャラクターデータは製品版へも引き継げるので、この機会に渾身のキャラクターを作っておいてはいかがだろうか。

 

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：2025年2月28日
価格：
　通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
　デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
　プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM
※画面は開発中のものです。
"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

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