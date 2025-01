Epic Games Storeにて1月31日より、ゾンビサバイバルRPG「アンダイイング」の無料ダウンロード配布を開始した。期間は2025年2月7日1時まで。

本作は、ゾンビのはびこる世界でウイルスに感染してしまった母親のAnling(アンリン)となり、幼い息子のCody(コーディ)のために生き延びるサバイバルRPG。母親はじわじわとゾンビ化が進行し、いずれは正気を失ってしまう。それまでの間に息子へ伝えるべきことを伝え、生き残る手段を教えなければならない。

残された時間をどう使うかはプレイヤー次第。プレイごとに異なるマップが生成され、アイテムやNPCの配置が変化するローグライク要素により、何度もプレイできる。

無料配布の知らせを受けたユーザーからは「気になってたやつだ!」「ありがたい」「これ、マジで泣けるんスよ……」と好評の声。単純にゾンビを「ヒャッハー」と倒していくタイプのゲームではないので、気になっている人はプレイしてみては。

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・アンダイイング製品ページ

https://store.epicgames.com/ja/p/undying

