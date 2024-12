Epic Games Storeにて12月13日より「ホリデーセール2024」が開催。刺激的なインディーゲームからAAAの名作まで、あらゆる種類のゲームが大幅に割引される。期間は2025年1月10日まで。

期間中は計16本のゲームが無料で配布される。初日である本日からは、指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングのゲーム「The Lord of the Rings: Return to Moria」が無料配布の対象となっている。通常価格は2480円だが12月20日まで無料でダウンロード可能。

本作は「指輪物語」中つ国の第四紀を舞台にした、唯一無二のサバイバルクラフトゲーム。プレイヤーはドワーフの一団を操作して、広大な鉱山モリアを探索、復興していく。最大8人の協力プレイにも対応しているとのこと。無料で遊べるこのチャンスをお見逃しなく!

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・The Lord of the Rings: Return to Moria

https://store.epicgames.com/ja/p/the-lord-of-the-rings-return-to-moria-f01344