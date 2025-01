カプコンは1月21日、PlayStation 5/PlayStation 4向けに「BIOHAZARD Director’s Cut」(バイオハザード ディレクターズカット)を配信開始したと発表。ソフト単体購入の場合、価格は1000円となる。

本作は、1997年に初代PlayStation向けに発売されたものをベースに、アップレンダリング、巻き戻し、クイックセーブとカスタムビデオフィルターの新機能を追加している。

いまなおシリーズが続いている人気作の“原点”を、この機会にプレイしてみてはいかがだろうか。

なお、PlayStation Plusのプレミアムプランに加入している場合、「ゲームカタログ」のクラシックスカタログからプレイ可能だ。

©CAPCOM CO., LTD. 1996, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.