カプコンは1月26日、バイオハザード公式X(Twitter)にて、2012年に発売したニンテンドー3DS版「バイオハザード リベレーションズ」について「なんと発売から13年も経ちました」と告知した。

本作は、ナンバリング作品である「バイオハザード4」と「バイオハザード5」の間の時系列を描くサバイバルホラーゲーム。携帯ゲーム機で遊べる「バイオ」として、話題となった。

当時遊んだユーザーからは「いまだにレイチェルはトラウマ」「神ゲーでした」「メーデーさん懐かしいです」「レイドモードがバイオ史上1番面白い」など、本作を懐かしむ声が寄せられている。中には「今でもこれを遊んでる」「600時間遊んだ」という猛者も。

今ではHDリマスター版として販売中の「バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション」がプレイできる。PS4/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam)向けに配信中なので、振り返りがてらプレイしてみては。

・PS Storeはこちら

・Microsoft Storeはこちら

・ニンテンドーeショップはこちら

・Steamストアはこちら

©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.