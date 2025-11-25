BSプレミアム4Kは2025年11月29日23時～23時59分に放送、BSは12月6日22時30分～22時59分に放送！

NHKは11月25日、昨年末に国内外で放送・配信され好評を博した「レジェンドゲームヒストリー」の第2弾として、シリーズ累計1億7400万本以上を突破した「バイオハザード」をテーマにした「レジェンドゲームヒストリー ～バイオハザード～」を放送・配信すると発表。

NHK BSプレミアム4K（BSP4K）の放送日時は2025年11月29日23時～23時59分まで。NHK BSは12月6日22時30分～22時59分までだ。

本番組では、メディア初披露の貴重な開発資料や当時のメンバーが勢ぞろいし、それぞれが胸の内を告白するという。開発中止の危機を乗り越え、成功をつかみとるまでの舞台裏、その詳細が初めて明かされるので、要チェックだ。

【番組概要】

放送予定：

NSP4K：2025年11月29日23時～23時59分

BS：2025年12月6日22時30分～22時59分

主な出演者：三上真司氏／藤原得郎氏／竹内潤氏／神谷英樹氏／門井一憲氏／安保康弘氏／友澤眞氏／久夛良木健氏

語り：中村悠一さん

■番組の見どころ

① 初代開発者が番組に集結

ディレクター三上真司氏をはじめ、当時プロジェクトに関わった主要メンバーが出演。企画段階や制作現場の空気感まで、証言をもとに振り返る。

② 開発に関する貴重な資料が登場

開発初期の企画書や設定のメモなど、制作過程を示す貴重な資料が登場。試行錯誤の様子や、現在につながるバイオハザードのコンセプトや思想の根底が明らかに。

③ ヒット作誕生の背景にある、開発現場の判断と葛藤とは――

開発中止の危機、技術上の制約、方向性の転換など、それぞれの証言から制作過程を追い、作品が生まれた必然と偶然が浮かび上がる。

■第1弾「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」再放送決定！

「レジェンドゲームヒストリー」の第1弾として放送・配信された「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」の再放送が決定。こちらもお見逃しなく。

放送局はNHK BSで、放送日は2025年12月3日0時5分～0時50分まで（※火曜深夜）。