Epic Games Storeにて12月23日限定でローグライト魔法ACT「Wizard of Legend」が無料配布中だ。合計16本のゲームを配布する「ホリデーセール2024」の一環で、配布期間が1日限定となっている点に注意しよう。一度入手しておけば、今後も遊べる。

本作はスピーディーな展開とダイナミックな魔法攻撃が特徴のダンジョン・アクションゲーム。ダッシュ移動で攻撃を避け、魔法のコンボで敵を撃破しよう。

アンロックできる個性的な魔法は100以上もあり、好きな組み合わせで挑める。魔法使いなのにシュシュッと高速移動しながら近接魔法を放ったり、遠くから安全に魔法を放って戦ったりと、自由度の高さが魅力。

オフラインのマルチプレイにも対応しており、共闘あるいは対戦が可能だという。日本語テキストにも対応しているので、プレイしてみては。

無料配布は2024年12月24日午前1時までなので、お見逃しなく!

・Epic Games Storeトップページ

https://store.epicgames.com/ja/

・Wizard of Legend

https://store.epicgames.com/ja/p/wizard-of-legend-21c07d

