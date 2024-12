プレイステーションは12月17日、2009年に「ファイナルファンタジーXIII」(FF13)を発売してから15周年になることを記念し、花火が美しい名シーンを公式X(Twitter)にて投稿。

同作は「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリング13作目で、PlayStation 3にて発売されたRPG。のちに「ファイナルファンタジーXIII-2」「ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII」と続編も2本制作された。

PS3の性能を限界まで引き出して作られたビジュアルは、15年経ってもなお色あせない美しさを誇っている。バトルシステムもロールを切り替えながら戦う「オプティマ」という斬新な形式を採用して話題を呼んだ。

この世界独自の用語が多いため、当時は「パルスのファルシのルシがコクーンでパージ」という呪文めいたネットミームが流行したのも印象的。

※ゲーム内に該当するセリフは存在しない

現在PS5/PS4版は発売されていないので、Xbox360版かSteam版でのみ遊べる状況。PS5リマスター(というほど改善が必要とは思わないが)版の発売を期待する声もX(Twitter)にて多く寄せられていた。

