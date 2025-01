スクウェア・エニックスは同社の公式オンラインショップ「スクウェア・エニックス e-STORE」にて、PC(Steam)向けのコードセールを開催中だ。期間は2025年2月6日9時59分まで。

本セールでは、「ファイナルファンタジー13」が733円、「ライブアライブ」が2992円などと、名作がお手頃な価格に。

Steamストアのほうでもセールを実施中だが、スクエニe-STORE経由で購入すると「スクエニメンバーズ」ポイントが付与されるので少しお得になる。

この機会にスクエニe-STOREをのぞいてみてはいかがだろうか。

・スクエニe-STORE

https://store.jp.square-enix.com/sp/steam/index.html

<対象タイトル一部ピックアップ>

●「ファイナルファンタジーXIII」

セール価格: 733円(60%オフ)

天空に浮かぶ理想郷コクーンと未開の地パルスの2つの世界を舞台に、運命と抗う人間たちの物語が描かれるRPG。クールな主人公ライトニングが活躍するスピード感あふれるバトルと壮大な未知の世界の冒険を楽しもう。

© 2009, 2010, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

●「ライブアライブ」

セール価格: 2992円(60%オフ)

1994年、かつてスーパーファミコンで発売された『ライブアライブ』が、『オクトパストラベラー』でも採用されたドット絵と3DCGの融合「HD-2D」の映像表現を用いて、Steamで今ここに生まれ変わる。

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN © 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. © 1994, SHOGAKUKAN Inc. Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

●「オクトパストラベラー II」

セール価格: 3900円(50%オフ)

生まれた場所も、旅の目的も、そして特技も異なる、新しい8人の旅人たちから1人を主人公に選び、冒険に旅立とう。ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」のグラフィックが、さらなる進化を遂げて登場。

© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.