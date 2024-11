インティ・クリエイツは11月7日、300種以上のカードと50の歌を駆使して戦うデッキ構築型のローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、5ヵ月連続のアップデートキャンペーンを実施すると発表。実施時期は、2024年11月~2025年3月(計5回)だ。

本キャンペーンは、エクストラダンジョンの追加、アナザーカードの追加、チャレンジバトルの追加などの無償アップデートを5ヵ月連続で行なうというもの。第一弾アップデートは2024年11月下旬を予定しており、「エクストラダンジョンの追加」などを行うという。この新しいエクストラダンジョンは、メインストーリーをクリアすることで解禁される。

エクストラダンジョンの追加

追加されるエクストラダンジョンでは、ダンジョンごとに新しい特殊ルールが設定される。例えば「エクストラダンジョン4」ではターン開始時に引くカードの枚数が3枚増加し、合計8枚の手札でバトルを行うことが可能。

ダンジョンに登場するカードやディーヴァも「手札が揃うと強いけど、カードを引く能力に乏しい」効果のものをピックアップしており、特殊ルールの恩恵を最大限に受けられる。もちろん、追加されるエクストラダンジョンでもデコードトークンが入手できるので、プレイヤーをさらに強化可能だ。

「エクストラダンジョンSP2」では、フロア数が3つではなく9つとなっている。各フロアに1人ずつディーヴァが出現するので、ダンジョン開始時に仲間になるディーヴァとあわせて最大10人のディーヴァを連れてボスに挑める。

フロアが進む毎に敵の強さも上がっていき、最終フロアのボスは、メインストーリーにも登場したとあるキャラクターがパワーアップした姿で待ち受ける……!?

9つのフロアで集めた大量のカードと最大10人のディーヴァを仲間にして、より強大な敵を、それを上回るデッキで圧倒する超ぶっ壊れ爽快カードバトルを楽しもう。

Steam Storeにて「カルドアンシェル サウンドトラック」を発売開始!

ユーザーからの要望を受け、コンソール版の限定版に同梱しているサウンドトラックCDと同じ収録内容の「カルドアンシェル サウンドトラック」を発売することが決定。

ゲームに搭載されている全17曲のBGMはもちろんのこと、ディーヴァが歌うキャラクターソング50曲は、イントロ、アウトロが付いたゲームループ版とは別バージョンが収録されている、全67曲完全版音源となっている。

さらに、各楽曲の歌詞、詳細クレジットを含むブックレット画像データも付属した豪華デジタル版だ。

■カルドアンシェル サウンドトラック

https://store.steampowered.com/app/3306340/

価格:3480円

アーティスト:Various Artists

作曲者:佐藤 巧さん/山田 一法さん/川上 領さん/武田 葵さん/梅垣 ルナさん/酒井 祐輔さん/佐野 広明さん/takuyaさん/s-donさん/礒谷 浩生さん/吉永 涼さん/佐藤 裕之さん

レーベル:インティ・クリエイツ

お得なバンドルも販売開始!

『カルドアンシェル』と「カルドアンシェル サウンドトラック」がバンドルされた、10%お得なセットも販売開始。すでにゲームを購入済みの人も、サウンドトラックを10%オフで購入可能だ。この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

■「カルドアンシェル×サウンドトラック」 バンドルセット

https://store.steampowered.com/bundle/46642/

価格:6264円

架空ゲーム『キズナコネクト』のキャラ紹介映像を公開!

本作には、架空の各ゲーム作品内で再生される、主題歌、挿入歌、エンディングテーマなどに加え、実際に発売されているタイトルのディーヴァキャラクターたちが歌う楽曲が50曲収録されている。

そんな楽曲の中から、100種類以上のモンスターを収集・育成するデッキバトルRPG (※架空) 『キズナコネクト』の主人公の相棒のモンスター“コネクル”(歌:あきやまかおるさん)が歌う挿入歌 (※架空) 「Change the World」と、ヒロイン“零崎サクヤ”(歌:柚木尚子さん)が歌うエンディングテーマ (※架空) 「らーびゅー♡」にのせて、キズナコネクトの世界観とキャラクターを紹介するPVを公開中。

▼紹介映像はこちら

https://youtu.be/oVPvrkMO8o0

■楽曲情報

キズナコネクト 挿入歌 (※架空)

「Change the World」

歌:コネクル(あきやまかおるさん)

作詞:葉月ゆらさん

作曲:山田一法さん

編曲:ヨナオケイシさん

キズナコネクト エンディングテーマ (※架空)

「らーびゅー♡」

歌:零崎サクヤ(柚木尚子さん)

作詞:みゅいさん

作曲:s-donさん

編曲:s-donさん

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:発売中(2024年10月24日)

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.