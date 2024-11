ゲーム開発者のコタケクリエイト氏は11月28日、短編ウォーキングシミュレーター「8番のりば」をNintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4向けに配信開始したと発表。「8番出口」とセットになったパッケージ版も発売している(販売:PLAYISM)。

「8番のりば」は、地下鉄の車内で起こる「異変」に対処していくゲーム。前作「8番出口」をプレイ済みだと、より楽しめる仕掛けが用意されている。

パッケージ版は、黄色の「8番出口」と黒の「8番のりば」が半分になったデザインとなっており、発売に先んじてコタケクリエイト氏のXで紹介された際は「デザインいいな!」「部屋に飾りたい」「あっ買います」など話題となっていた。

パッケージ版の初回購入特典には「ポスター8種セット」が数量限定で付属するので、欲しい場合はお早めに。ダウンロード版「8番のりば」は470円、パッケージ版「8番出口・8番のりば」は3300円となる。

©2024 KOTAKE CREATE Licensed and Published by Active Gaming Media Inc.