ゲーム開発者のコタケクリエイト氏は8月7日、短編ウォーキングシミュレーター「８番出口 Nintendo Switch 2 Edition」を8月29日に配信決定したと発表。これは任天堂が配信した「Indie World 2025.8.7」にて公開された情報だ。

従来のNintendo Switch版と比べ、解像度とフレームレートが向上（グラフィックが綺麗になった）のと、追加の異変をいくつか用意しているとのこと。追加異変については、Switch版にも無料アップデートで配信されるという。

また、同日より実写映画「8番出口」も公開。主演は二宮和也さんが務め、河内大和さん、浅沼成さん、花瀬琴音さん、小松菜奈さんらがキャストとして名を連ねている。

ゲームをプレイしてから映画を観るのか、映画を観てからゲームを遊ぶのか。Nintendo Switch 2版が出ることで、さらに「8番出口」のユーザーは広がっていくに違いない。

©2024 KOTAKE CREATE Licensed and Published by Active Gaming Media Inc.

©2025 映画「8番出口」製作委員会