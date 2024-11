セガは11月20日、GSC Game WorldよりPC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Xbox Series X|Sで発売予定のサバイバルホラーゲーム『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)』について、ウェブCMを公開した。

本作はダウンロード専売で、配信日は2024年11月21日予定。価格は、通常版が7950円。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

今回のウェブCMを制作したのは、「カメラを止めるな!」を手掛けた映画監督である上田慎一郎氏の所属する映画・映像制作会社、PICORE。ナカモトユウ氏が監督、上田氏が監修を行っている。

CMでは、ゲームマニアの中年サラリーマンが、ある“禁忌”の場所に踏み入ることに。縦型の主観視点で日用品を武器に展開する“日常サバイバル・アクション”に注目しよう。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』WebCM「禁忌に踏み入る覚悟はあるか」

https://youtu.be/iRBo3A0W4Gg

■メイキングシーン

■上田慎一郎さん プロフィール

1984年、滋賀県出身。中学生の頃から自主映画を撮りはじめ、独学で映画を学ぶ。

2009年、自主映画制作団体を結成。10本以上を監督し、国内外の映画祭で46冠を獲得。

2018年、初の劇場用長編「カメラを止めるな!」が2館から350館へ拡大する大ヒットを記録。

その後、「スペシャルアクターズ」(2019年)、「100日間生きたワニ」(2021年)、「ポプラン」(2022年)が劇場公開。

2023年には縦型短編監督作「レンタル部下」が第76回カンヌ国際映画祭による「TikTokShortFilm コンペティション」にてグランプリを受賞。監督最新作となる劇場長編映画「アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師」が2024年11月22日に公開予定。

■ナカモトユウさん プロフィール

1991年生まれ、広島県出身。ジャンル映画を愛する男。ジャッキー・チェンに憧れて中学生の頃から映画を撮り始める。

一度サラリーマンになるが本格的に映画監督を志して24歳の時に上京。その後はカナザワ映画祭グランプリ、ぴあフィルムフェスティバル観客賞を受賞し、商業デビュー。

主な作品に清野菜名さん主演「死霊軍団 怒りのDIY」や、予告編がSNSで大きな話題となった「福山市長に1日密着してみた」などがある。

最新作、木戸大聖さん主演「先生!口裂け女です!」が現在デジタル配信中。

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows/GOG.com)/Xbox Series X|S

※ダウンロード版のみ。

配信日:2024年11月21日

価格:

通常版:7950円

Deluxe Edition:1万499円

Ultimate Edition:1万4499円

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。