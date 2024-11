セガは11月21日、GSC Game Worldが開発するPC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Xbox Series X|S用サバイバルホラーゲーム『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)を配信開始した。本作はダウンロード専売で、価格は通常版が7950円/Deluxe Editionが1万499円/Ultimate Editionが1万4499円だ。

本作は、GSC Game Worldが手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを堪能できる。

生態系シミュレーター“A-Life”により、登場するキャラクターやミュータントは自分の意志を持っているかのように行動。また、手に入れた武器やアイテムをどのようにして使うのか、アイテムマネージメントが求められる。

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=jTJEJHWaA1c

■リリースを記念したVTuberコラボ配信を実施

『S.T.A.L.K.E.R.2』のリリースを記念した配信を、本日11月21日20時より実施。FPS系タイトルを好んでプレイするVTuber・猫麦とろろ(@tororo_vtuber)さんと、セガ公式VTuberのポポナ(@popona_NGS_SEGA)さんが共演し、14年ぶりのシリーズ最新作となる『S.T.A.L.K.E.R.2』の魅力を紹介していくという。さまざまなチャレンジを予定しているので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。

【配信概要】

配信日時:2024年11月21日 20時開始予定

出演:猫麦とろろさん(VTuber)/ポポナさん(セガ公式VTuber)

配信URL:

YouTube:https://www.youtube.com/live/T3iaKHhG-qY

Twitch:https://www.twitch.tv/tororo_vtuber

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows)/Xbox Series X|S

※ダウンロード版のみ。

配信日:配信中(2024年11月21日)

価格:

通常版:7950円

Deluxe Edition:1万499円

Ultimate Edition:1万4499円

CERO:Z(18歳以上対象)

