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ゲーム  >  ニュース  >  PC＆XSX|Sの期待作『S.T.A.L.K.E.R. 2』の魅力に迫るドキュメンタリー映像が公開

開発にかける想いなども確認できる

PC＆XSX|Sの期待作『S.T.A.L.K.E.R. 2』の魅力に迫るドキュメンタリー映像が公開

2024年10月04日 19時30分更新

文● ミヤザキ／ASCII

PC＆XSX|Sの期待作『S.T.A.L.K.E.R. 2』の魅力に迫るドキュメンタリー映像が公開

　GSC Game Worldは10月4日、人気サバイバルホラーFPS「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズ最新作『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』［PC（Steam／Epic Games Store／Windows／GOG.com）／Xbox Series X|S］について、ドキュメンタリー映像「War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 Documentary」を公式YouTubeチャンネルで公開した。

　本作はダウンロード専売で、2024年11月21日に配信予定。価格は、通常版が7950円、Deluxe Editionが1万499円、Ultimate Editionが1万4499円となる。

　本ドキュメンタリーは90分にもおよぶ映像となっており、中では原子力発電所の事故や戦争についてなど、デリケートな内容にも触れている部分もあるので注意が必要だが、「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズの魅力や開発にかける想いなどが見られる、見ごたえのあるものとなっている。

　本作に興味のある人は、チェックしてみてはいかがろうか。

▼視聴URL

https://www.youtube.com/watch?v=28CITqxwNz0

War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 Documentary

※日本語字幕に対応

【ゲーム情報】

タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
　　　　　（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows／GOG.com）／Xbox Series X|S
※ダウンロード版のみ。
配信日：2024年11月21日予定
価格：
　通常版：7950円
　Deluxe Edition：1万499円
　Ultimate Edition：1万4499円

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
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