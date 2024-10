GSC Game Worldは10月4日、人気サバイバルホラーFPS「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズ最新作『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』[PC(Steam/Epic Games Store/Windows/GOG.com)/Xbox Series X|S]について、ドキュメンタリー映像「War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 Documentary」を公式YouTubeチャンネルで公開した。

本作はダウンロード専売で、2024年11月21日に配信予定。価格は、通常版が7950円、Deluxe Editionが1万499円、Ultimate Editionが1万4499円となる。

本ドキュメンタリーは90分にもおよぶ映像となっており、中では原子力発電所の事故や戦争についてなど、デリケートな内容にも触れている部分もあるので注意が必要だが、「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズの魅力や開発にかける想いなどが見られる、見ごたえのあるものとなっている。

本作に興味のある人は、チェックしてみてはいかがろうか。

▼視聴URL

https://www.youtube.com/watch?v=28CITqxwNz0

War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 Documentary

※日本語字幕に対応

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store/Windows/GOG.com)/Xbox Series X|S

※ダウンロード版のみ。

配信日:2024年11月21日予定

価格:

通常版:7950円

Deluxe Edition:1万499円

Ultimate Edition:1万4499円

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。