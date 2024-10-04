GSC Game Worldは10月4日、人気サバイバルホラーFPS「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズ最新作『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』［PC（Steam／Epic Games Store／Windows／GOG.com）／Xbox Series X|S］について、ドキュメンタリー映像「War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 Documentary」を公式YouTubeチャンネルで公開した。
本作はダウンロード専売で、2024年11月21日に配信予定。価格は、通常版が7950円、Deluxe Editionが1万499円、Ultimate Editionが1万4499円となる。
本ドキュメンタリーは90分にもおよぶ映像となっており、中では原子力発電所の事故や戦争についてなど、デリケートな内容にも触れている部分もあるので注意が必要だが、「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズの魅力や開発にかける想いなどが見られる、見ごたえのあるものとなっている。
本作に興味のある人は、チェックしてみてはいかがろうか。
▼視聴URL
https://www.youtube.com/watch?v=28CITqxwNz0
War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 Documentary
※日本語字幕に対応
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows／GOG.com）／Xbox Series X|S
※ダウンロード版のみ。
配信日：2024年11月21日予定
価格：
通常版：7950円
Deluxe Edition：1万499円
Ultimate Edition：1万4499円
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
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