マーベラスは7月30日、えーでるわいすが開発した和風アクションRPG『天穂のサクナヒメ』について、PlayStation 4向けダウンロード版が最大39%オフとなる期間限定セールを本日より開催中だと発表した。

TVアニメも放送中の本作をお得に遊べるこのチャンス、お見逃しなく!

・セール期間:2024年7月30日~8月14日23時59分

・通常価格:3278円

→ セール価格: 2163円(34%オフ)

→ PS Plus会員価格: 1999円(39%オフ)

※販売価格は各プラットフォームのストアでご確認ください。

・公式ニュースページ

https://news-cs.marv.jp/article/26211

・PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP1023-CUSA09130_00-SAKUNA0000000000

本作は、本格的な「稲作」つまり「米づくり」を体験できるRPG。世界観やストーリー、戦闘システムも非常におもしろく作られており、発売当初に大きな話題となった作品だ。

なお、ASCII GAMESでも下記のプレイレビュー記事を公開中。購入検討の参考にしてもらえれば幸いである。

・『天穂のサクナヒメ』はなぜブレイクしたのか?あらゆる面で完成度が高い「唯一無二」の「稲作ゲーム」をプレイ!

https://ascii.jp/elem/000/004/036/4036676/

【ゲーム情報】

タイトル:天穂のサクナヒメ

ジャンル:和風アクションRPG

配信:マーベラス

開発:えーでるわいす

プラットフォーム:PlayStation 4/Nintendo Switch/PC(Steam)

発売日:発売中(2020年11月12日)

価格:

通常版:3278円(BEST PRICEパッケージ版/ダウンロード版)

PS4/PC(Steam)デジタルデラックス版:4378円(ダウンロード版のみ)

プレイ人数:1人

CERO:B(12歳以上対象)