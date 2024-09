日本ファルコムから9月26日、同社を代表するストーリーRPG「軌跡」シリーズの最新作となる『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-(エイユウデンセツ カイノキセキ フェアウェル オー ゼムリア)』をPlayStation 5/PlayStation 4で発売した。

価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が8800円、パッケージ専用のLimited Editionが1万1550円となる。

本作は、同シリーズの20周年記念作にして、『黎の軌跡』から続くヴァン・アークライドを主人公にした物語の第3弾。YouTubeでは前2作の公式のネタバレ動画が公開されているので、本作の購入を考えている人はチェックしてみてはいかがだろうか。

【超絶ネタバレあり】黎の軌跡 ストーリーダイジェスト

【超絶ネタバレあり】黎の軌跡Ⅱ ストーリーダイジェスト

TGS2024では『界の軌跡』の2つのステージを

選んでバトルと探索の醍醐味が味わえる!

そして、本日から開催された「東京ゲームショウ2024」で日本ファルコムはリアル会場でブース出展を実施。ブースでは『界の軌跡』の体験版として、ゲームの中から2種のシチュエーションをステージ化して遊べるようにしている。

1つはシリーズ未経験者の人でも本作のフィールド・コマンドバトルがわかりやすく楽しめる「VARHALAセクター」で、もう1つは『黎の軌跡』経験者向けでゲームの進化した戦闘が体験できる「ジャンクションエリア」。

15分とプレイ時間に制限があるので、試遊する際はしっかり考えて選ぼう。本日も試遊は盛況だったが、一般日では混雑状況によって整理券の配布などが実施される可能性がある点は注意しよう。

ゲームを試遊すると、非売品グッズ「ちびキャラ アクリルスタンド」がもらえる。また、試遊をしなくてもブースの係員の人に頼めば、「軌跡20th ANNIVERSARY 特製オーロラバッグ」ももらえる。デザインも良いし、TGSの配布物などをしまうのに便利なので、ぜひゲットしよう。

加えて、一般公開日の2日間には幕張の駅前周辺で「『界の軌跡』オリジナルうちわ」も配布するという。いずれも数に限りがあるので、会場には早めの時間に訪れるのがオススメだ。

発売を記念した抽選会も9月28日を皮切りに開始されるので、こちらもチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-(エイユウデンセツ カイノキセキ フェアウェル オー ゼムリア)

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:発売中(2024年9月26日)

価格:

通常版:8800円(パッケージ/ダウンロード)

Limited Edition:1万1550円(パッケージ)

CERO:C(15歳以上対象)

