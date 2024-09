日本ファルコムは9月19日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズ生誕20周年記念作品であるPlayStation 5/PlayStation 4用ソフト『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-(フェアウェル オー ゼムリア)』の公式サイトを更新。

今回の更新では、初の有人宇宙飛行に挑む女性パイロット「エミリア少佐」、女優と教会の聖女という2つの顔を持つ「ニナ」、結社《身喰らう蛇》の首領である謎多き「盟主《グランドマスター》」、重要人物として物語に深く関わる3人の女性キャラに加え、発売日当日に配信されるDLC情報を新たに公開している。

本作の発売日は2024年9月26日。価格は通常版が8800円(パッケージ/ダウンロード)、Limited Editionが1万1550円(パッケージ)となる。

・『英雄伝説 界の軌跡』公式サイト

https://www.falcom.co.jp/kai/

キャラクター紹介

エミリア・ハーリング少佐

CV:小見川千明さん

「さあ――行くわよエクスキャリバー。

閉ざされた未来を切り拓くために!」

共和国が突如として発表した《スターテイカー計画》において人類初の有人宇宙飛行のために選抜された“宇宙飛行士”。

元々は空軍の所属で、過去の大戦で多大な戦果を残したことから“撃墜女王”と呼ばれたガンシップのエースパイロットだった。大戦後、表向きは軍を退役しつつ、裏では宇宙飛行士の訓練の一環としてバイクによる最速での運び屋業を営んでいた。

気さくで茶目っ気もある性格ながら、軍人と運び屋の双方に誇りを持っており、今回の宇宙計画にも確かな信念をもって臨んでいる。

宇宙計画に当たっては、共和国が開発した新型アサルトフレーム(人型機動兵器)《エクスキャリバー》に搭乗。目的を果たすために、あらゆる事態に備えた戦闘訓練を行っている。

ニナ・フェンリィ

CV:上田麗奈さん

「私が見落としていたところに“目を向ける”機会をくれて――

本当にありがとうございました。」

東方系ハーフの人気アイドルにして、天賦の才能を持つ若手映画女優。先輩女優であるジュディスのことは後輩として、友人として、ライバルとして尊敬している。

七耀暦1208年に開催された《サルバッド映画祭》では最優秀女優賞を獲得し、ついにジュディスと肩を並べる存在となった。

その正体は、七耀教会で《終わりの聖女》と呼ばれる人物その人。隠密僧兵らは、彼女に従う形でゼムリア各地で活動している。

グラムハート大統領による《スターテイカー計画》と呼応するかのように、彼女自身の判断で守護騎士第五位・ケビンに何らかの命を下したようだが……。

《盟主》グランドマスター

「それもまた必然だったのです――

黎(あおぐろ)き狭間に彷徨う者よ。」

結社《身喰らう蛇》の最高指導者である謎多き女性。

“存在の次元が違う”と感じさせるほどの超常的なオーラを持ち、さらに過去から未来のすべてを見通して計画を進めているともとれるような言葉を発する。

ゼムリア世界の“外”の理にも通じている存在のようで、一部の使徒や執行者たちには“外の理”によって創られた武具を与えている。

結社独自のネットワークで用いられている《アストラルコード》も、彼女がもたらした“外”の理を記述できるシステム言語だという。

キーワード紹介

エクスキャリバー

共和国の人型機動兵器「アサルトフレーム」の最新型となる機体で、《スターテイカー計画》に合わせて開発された。その性能は共和国軍の主力量産機《ザイクレス》のスペックを凌駕し、過剰なまでの機動性と戦闘性能を誇る。

《スターテイカー計画》でゼムリア史上初の有人宇宙飛行に挑むエミリア・ハーリング少佐が搭乗することになる。

2024年9月26日配信DLC情報

ギャルソン&バニー衣装セットVol.1

男性キャラをギャルソン衣装に、女性キャラをバニー衣装に変更できる衣装セット。ギャルソン衣装はラビットイヤーが別アイテムになっているため、好みに応じて取り外すことも可能。

[対象キャラ]

ヴァン/アニエス/フェリ/アーロン/リゼット/カトル/ジュディス

4spg UNITED 衣装セット

リゼット、カトル、ジュディス、ベルガルドの4キャラを裏解決屋のマークでもある《4spg》をイメージした専用カラーに変更できる衣装セット。

[対象キャラ]

リゼット/カトル/ジュディス/ベルガルド

アナザーカラー衣装セットVol.1

登場キャラクターの衣装&ヘアカラーを通常時とは一味違った雰囲気に変更できる衣装セット。ヘアカラーは別アイテムになっているため、衣装のみもしくはヘアカラーのみ変更することも可能。

[対象キャラ]

ヴァン/アニエス/フェリ/アーロン/リゼット/カトル/ジュディス/ヨルダ

Xipha カバーセットVol.1

戦術オーブメント《Xipha(ザイファ)》のカバーを各キャラクターのイラストを使用した専用デザインに変更できるカバーセット。

[カバーデザイン]

ヴァン/アニエス/フェリ/アーロン/リゼット/カトル/ジュディス/ヨルダ/メア

キャラピース&肩乗りセットVol.1

仮想空間《黑の庭城(グリムガルテン)》攻略時に使用する盤面上のキャラピースを別のキャラクターに変更できる。また、アクセサリとしてキャラピースを肩に乗せることも可能。

[セット内容]

純白の聖女アニエス/剣の乙女エレイン/星杯の護り手ケビン

ファルコムミュージックコレクションVol.1、Vol.2

仮想空間《黑の庭城(グリムガルテン)》内のBGMをミュージックコレクションに収録したBGMに切り替えることが可能になる。

[Vol.1 収録曲]

SCARS OF THE DIVINE WING/力の限り/たすけてアルウェン Rushing in Version/翼を持った少年/Ruins/Hazy Moon/ロストヘヴン/ひとときの休息を

[Vol.2 収録曲]

PALACE OF DESTRUCTION/Win Back Your Heart/DINK/一陣の風/Twilight Wanderers/エスピナ暗黒神殿/オバケワールド/因果紡がれし座

※そのほか、消費アイテムやゲームプレイに役立つアクセサリセットなども、2024年9月26日より配信予定です。

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-(エイユウデンセツ カイノキセキ フェアウェル オー ゼムリア)

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年9月26日

価格:

通常版:8800円(パッケージ/ダウンロード)

Limited Edition:1万1550円(パッケージ)

CERO:C(15歳以上対象)

※画面は開発中のものです。

©2024 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※”PlayStation” is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。