日本ファルコムは9月17日、ストーリーRPG「軌跡」シリーズ最新作となるPlayStation 5/PlayStation 4用タイトル『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-(フェアウェル オー ゼムリア)』の発売を記念して、全国6ヵ所で発売記念抽選会を開催すると発表。抽選会の日時は、2024年9月28日と10月5日だ。

また、2024年9月26日より『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』公式サイトにてウェブ抽選会を開催することも明らかにした。

ゲームの発売日は、2024年9月26日。価格は、通常版のパッケージ版/ダウンロード版が8800円/パッケージ限定のLimited Editionが1万1550円となる。

【発売記念抽選会 特設ページ】

https://www.falcom.co.jp/kai/special/raffle.html

『英雄伝説 界の軌跡』 発売記念抽選会

出演声優サイン色紙やイラストミニ色紙など、豪華景品がハズレくじ無しで当たる発売記念抽選会。参加方法は対象商品の購入が証明できるレシートなどを持っていくだけ。どの店舗で購入してもOKだ。

(※中古商品は対象外となります)

【開催日時・場所】

東京:2024年9月28日 10時~17時/ビックカメラ立川店 6F

2024年10月5日 11時~18時/ソフマップAKIBAアミューズメント館 8F

茨城:2024年9月28日 10時~16時30分/WonderGOO PLUS+ つくば店

愛知:2024年9月28日 10時~21時/ビックカメラ名古屋駅西店 3F

熊本:2024年9月28日 11時~19時/蔦谷書店 嘉島

大阪:2024年10月5日 10時~17時/ジョーシン日本橋店 7F

※賞品が無くなり次第終了となります

【対象商品】

PlayStation 5/PlayStation 4『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』

●通常版

●Limited Edition

【賞品】

ハズレくじ無し。総計約3500点の豪華非売品アイテムを用意している。

A賞:『界の軌跡』出演声優サイン色紙

B賞:『界の軌跡』イラストミニ色紙(コンプリートセット)

C賞:『界の軌跡』イラストミニ色紙(6種類の中からお好きなものを1つ)

【注意事項】

・開催期間中、対象商品の購入が証明できるもの(レシート、領収書、ストアでの購入メール画面など)をお持ちいただいたお客様を対象に、その場で抽選に参加していただきます。

・対象商品は新品に限ります。中古商品のご購入は対象外とさせていただきます。

・抽選は対象タイトル1本につき、1回となります。

・抽選にご参加いただけるのは原則としてご購入いただいたご本人様に限ります。とくに、複数回の抽選をされる場合はご本人様確認のための身分証明書等のご提示をお願いする場合がございます。

・内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

『英雄伝説 界の軌跡』ウェブ抽選会

『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』をプレイして、クイズとアンケートに答えるだけ。正解者の中から抽選で256名に豪華賞品が当たるウェブ抽選会。

■『英雄伝説 界の軌跡 発売記念Web抽選会』特設ページ

https://www.falcom.co.jp/kuro2/special/raffle_web.html

【応募期間】

2024年9月26日~10月27日23時59分

【賞品】

A賞:『界の軌跡』出演声優サイン色紙

B賞:『界の軌跡』ちびキャラアクリルスタンド(2体セット×全3種)

C賞:『界の軌跡』イラストミニ色紙(全6種)

【クイズ】

『英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-』ゲーム序盤からの出題となる。

Q.カルバード共和国では、宇宙ブームにより限定グッズが大流行中!

トリオンタワー付近のグッズショップ店員がオススメする、史上初の宇宙グッズとは……!?

12文字でお答えください。

【注意事項】

・ご応募はお一人様1回までとなります。重複でのご応募は無効とさせていただきます。

・当選者様には、2024年10月31日までに直接当選メールをお送りします。

・当選メールが受信できるよう「@falcom.co.jp」からのメール受信設定をお願いいたします。

・賞品交換は承れませんので、あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル:英雄伝説 界の軌跡 -Farewell, O Zemuria-(エイユウデンセツ カイノキセキ フェアウェル オー ゼムリア)

ジャンル:ストーリーRPG

販売:日本ファルコム

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4

発売日:2024年9月26日

価格:

通常版:8800円(パッケージ/ダウンロード)

Limited Edition:1万1550円(パッケージ)

CERO:C(15歳以上対象)

