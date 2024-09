ゲームオンは9月11日、同社が広報・マーケティング支援を行うVR IMAGINATORSが企画・開発した「生成AI」と「VR技術」を活用した非常にユニークで斬新なVRゲーム『ソード・ビストロVR』のアーリーアクセス版をSteam VRで配信したと発表。価格は500円だ。

本作は、VRコンテンツの最大の魅力である“没入感”と、異世界と聞けば誰もが憧れる“すべてを切り裂く伝説の剣”を実際に手にできる“高揚感”、その斬れ味を存分に活かせるファンタジー食材と魔法の鍋で、“美味しいと評判のビストロでいただけるような見事な料理”を創り出すアクションゲーム。

斬られた食材を“魔法の鍋”に搭載されたAIが分析し、世界に一つだけの料理が生み出される。どんな料理ができるのか、何度もチャレンジしたくなるゲームになっている。

『ソード・ビストロVR』Steam VRストアページ

https://store.steampowered.com/app/3146050/VR/

<アーリーアクセスについて>

正式リリースのアップデートが開始されるまでの間、アーリーアクセス期間での販売となる。現バージョンでは、『ソード・ビストロVR』の最大のポイントである「生成AI」と「VR技術」による、過去に類を見ない新しい遊びを体験できる。二度と出会えないかもしれない、異世界料理との一期一会を楽しもう。

また、アーリーアクセス期間中に購入したユーザーには、正式リリース時の機能追加を無償でアップデート可能。ぜひこの機会に購入、またはウィッシュリストの登録をしてみてはいかがだろうか。

<今後の開発ロードマップ>

2024年9月後半にMeta Storeでの公開および、Steam PC版(マウス操作/ゲームコントローラー操作)を公開予定。

発売記念「フォロー&リポストキャンペーン」開催中

発売を記念し、『ソード・ビストロVR』公式Xにて、「フォロー&リポストキャンペーン」を開催。

公式Xアカウントをフォローしたうえで、該当ポストをリポストすることでキャンペーンに応募可能だ。

抽選で5名に「ソード・ビストロVRオリジナルTシャツ」および、Amazonギフト券3000円分をプレゼント。

とくに「AIのせいにする猫Tシャツ」は非売品となっているので、この機会に奮って参加しよう。

『ソード・ビストロVR』フォロー&リポストキャンペーン参加URL

https://x.com/sword_vri

【ゲーム情報】

タイトル:ソード・ビストロVR(アーリーアクセス版)

ジャンル:AI異世界料理リズムアクション

配信:VR IMAGINATORS

プラットフォーム:PC VR(Meta Quest 2/Meta Quest Pro/Meta Quest 3/Steamなど)

配信日:配信中(2024年9月11日)

価格:500円

©VR IMAGINATORS Inc. All Rights Reserved.Supported by GameOn Co., Ltd.