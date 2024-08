USBスティック型SSD「T31 Lies of Pエディション」が楽天市場などで限定発売中!

『Lies of P』の戦闘システム「リージョンアーム」を感覚的に演出したデザイン!

NEOWIZは8月24日より、SKハイニックスと協業し「T31 Lies of Pエディション」を、日本での公式グローバルベンダーである日立LGデータストレージを通じて限定販売中。価格は2万9800円となる。

両社は昨年11月、『Lies of P』を中心としたグローバルマーケティング業務協約(MOU)を締結しており、最初の協業の一環としてSKハイニックスのUSBスティック型SSD「Tube T31」とNEOWIZの『Lies of P』がコラボした「T31 Lies of Pエディション」を世界に向けて展開し、2024年8月24日には日本などでも数量限定で販売している。

『Lies of P』の戦闘システム「リージョンアーム」を感覚的に演出したデザイン、ハイスピードと互換性に優れたスティック型SSD

「T31 Lies of Pエディション」はSKハイニックスが2024年3月に発売したUSBスティック型SSD「Tube T31」の外観に『Lies of P』の戦闘システムである「リージョンアーム」を感覚的に描き入れた製品。華麗な戦闘を完成させる電撃攻撃型リージョンアーム「フルミニス」、火炎攻撃型リージョンアーム「フラムバージ」の意匠をユニークなイラストで表現したデザインが特徴だ。

WindowsやMacOSなどのパソコンやコンソール、テレビ、ノートパソコンなど多様なデバイスに別途のケーブルなしに直接差し込んで使用でき、最大1000MB/秒の優れた速度と互換性のおかげで円滑なゲームプレイなどを支援する。高い携帯性と耐久性も長所となっている。

日本国内では楽天市場などで販売を開始!

日本国内での販売は、公式グローバルベンダーである日立LGデータストレージが手掛けており、楽天市場などで販売中。また、全国の家電量販店でも注文することで購入できるので、近くの家電量販店にお問いあわせてほしい。

楽天市場 「T31 Lies of Pエディション」販売ページ

https://item.rakuten.co.jp/skhynix/skh-t31-lop/

【ゲーム情報】

タイトル:Lies of P

ジャンル:ソウルライクアクションRPG

販売:NEOWIZ

プラットフォーム:PC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Xbox Game Pass/Mac

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

※Apple Silicon搭載Macにも対応

発売日:発売中(2023年9月19日)

価格:

スタンダードエディション:8360円(パッケージ版/ダウンロード版)

デラックスエディション:9680円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:1万4300円(パッケージ版)

CERO:D(17才以上対象)

© NEOWIZ All rights reserved.