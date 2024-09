ゲームオンは9月24日、同社が広報・マーケティング支援を行いVR IMAGINATORSが企画・開発を手掛けるVRゲーム『ソード・ビストロVR』について、2024年9月26日~29日に千葉・幕張メッセで開催する「東京ゲームショウ2024」(TGS2024)への出展内容を追加発表した。

TGS2024では、現在アーリーアクセス版として配信中のSteamVR版『ソード・ビストロVR』に加え、初公開となるPC版『ソード・ビストロ』を出展。VR環境のない人が体験できる貴重な機会となっている。

同社のブースでは、「異世界料理フォト展示」「限定オリジナルグッズ配布」「伝説の剣を岩から引き抜く体験」など、さまざまな趣向を凝らした面白演出が体験できる空間を用意しているという。

・『ソード・ビストロSteamVR ストアページURL

https://store.steampowered.com/app/3146050/VR/

ゲーム試遊&SNS投稿で限定グッズ配布

VR版/PC版どちらかを試遊し、「異世界料理フォト」を撮影して自分のSNSに投稿すると、TGS2024限定オリジナルグッズをプレゼント!

異世界料理メニューのA4クリアファイル(先着50名/1日)と、ポストカード(先着100名/1日)を用意。どちらも非売品となる限定グッズのため、お見逃しなく!

TGS2024「VR IMAGINATOR」出展概要

出展タイトル:『ソード・ビストロVR』

対応プラットフォーム:PCVR(Meta Quest 2/Meta Quest Pro/Meta Quest 3 など)/PC(初公開)

※会場ではMeta Quest3およびゲーミングPCを使用いたします。

展示エリア:ホール10-E15

展示コーナー:VR/ARコーナー(インディーゲームコーナー付近)

VR機器「Meta Quest3」による圧倒的な没入体験と、ゲーミングPCによるマウス/コントローラーでの手軽なゲーム体験を楽しめる。また、今後の各プラットフォームのリリースについては、PC版が2024年9月末頃、Meta Quest版が10月ごろ、スマートフォン版が2024年冬の予定だという。

【イベント概要】

会場:幕張メッセ(https://www.m-messe.co.jp/)

ブース:VR/ARコーナー 10-E15(ホール10)

日時:

2024年9月26日10時~17時 ※ビジネスデー

2024年9月27日10時~17時 ※ビジネスデー

2024年9月28日10時~17時 ※一般日

2024年9月29日9時30分~16時30分 ※一般日

東京ゲームショウ公式サイト:

https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2024/jp/index.html

※ご来場方法、入場チケットのご購入方法は、東京ゲームショウの公式サイトをご覧ください。

【ゲーム情報】

タイトル:ソード・ビストロVR(アーリーアクセス版)

ジャンル:AI異世界料理リズムアクション

配信:VR IMAGINATORS

プラットフォーム:PC VR(Meta Quest 2/Meta Quest Pro/Meta Quest 3/Steamなど)

配信日:配信中(2024年9月11日)

価格:500円

©VR IMAGINATORS Inc. All Rights Reserved.Supported by GameOn Co., Ltd.