ゲームオンは12月27日、同社が広報・マーケティング支援を行い、VR IMAGINATORSが企画・開発を手掛ける『ソード・ビストロVR』について、MetaストアにてMetaQuest版を配信開始したと発表。価格は500円。

また、新機能となる「レビューモード」を、PC(Steam)版/MetaQuest版ともに追加している。

「レビューモード」では、AI鍋が生成した異世界ファンタジー料理を、AI猫の審査員がレビュー&評価するという非常に斬新な新機能となっている。

▼MetaQuest版 ストアページURL

https://www.meta.com/ja-jp/experiences/sword-bistro-vr/26387647144182891/

年末年始 Xキャンペーン「天下一美食武道会」開催中!

レビューモードを活用した、年末年始キャンペーンとなる「天下一美食武道会」を開催。キャンペーン開催期間は、2024年12月27日~2025年1月10日まで。

応募方法は、本作の公式X(Twitter)をフォローのうえ、該当ポストをリポスト。そして、レビューモードのプレイ結果の料理画像を投稿しよう。選ばれた上位3名には、Amazonギフトカード3000円分をプレゼント。

さらに、まだソード・ビストロVRを持っていない人も、公式Xアカウントをフォロー&リポストすることで、抽選で5名にSteamギフトカード1000円分がプレゼントされる。年末年始のこの機会をお見逃しなく!

▼ソード・ビストロVR公式Xからエントリーしよう!

公式X:https://x.com/sword_vri

▼天下一美食武道会 イメージ動画

【ゲーム情報】

タイトル:ソード・ビストロVR(アーリーアクセス版)

ジャンル:AI異世界料理リズムアクション

配信:VR IMAGINATORS

プラットフォーム:PC VR(Meta Quest 2/Meta Quest Pro/Meta Quest 3/Steamなど)

※PC単体でもプレイ可能。

配信日:

Steam版:配信中(2024年9月11日)

Meta Quest版:配信中(2024年12月27日)

価格:500円

©VR IMAGINATORS Inc. All Rights Reserved.Supported by GameOn Co., Ltd.