ゲームオンは12月27日、同社が広報・マーケティング支援を行い、VR IMAGINATORSが企画・開発を手掛ける『ソード・ビストロVR』について、MetaストアにてMetaQuest版を配信開始したと発表。価格は500円。
また、新機能となる「レビューモード」を、PC（Steam）版／MetaQuest版ともに追加している。
「レビューモード」では、AI鍋が生成した異世界ファンタジー料理を、AI猫の審査員がレビュー＆評価するという非常に斬新な新機能となっている。
▼MetaQuest版 ストアページURL
https://www.meta.com/ja-jp/experiences/sword-bistro-vr/26387647144182891/
年末年始 Xキャンペーン「天下一美食武道会」開催中！
レビューモードを活用した、年末年始キャンペーンとなる「天下一美食武道会」を開催。キャンペーン開催期間は、2024年12月27日～2025年1月10日まで。
応募方法は、本作の公式X（Twitter）をフォローのうえ、該当ポストをリポスト。そして、レビューモードのプレイ結果の料理画像を投稿しよう。選ばれた上位3名には、Amazonギフトカード3000円分をプレゼント。
さらに、まだソード・ビストロVRを持っていない人も、公式Xアカウントをフォロー＆リポストすることで、抽選で5名にSteamギフトカード1000円分がプレゼントされる。年末年始のこの機会をお見逃しなく！
▼ソード・ビストロVR公式Xからエントリーしよう！
▼天下一美食武道会 イメージ動画
【ゲーム情報】
タイトル：ソード・ビストロVR（アーリーアクセス版）
ジャンル：AI異世界料理リズムアクション
配信：VR IMAGINATORS
プラットフォーム：PC VR（Meta Quest 2／Meta Quest Pro／Meta Quest 3／Steamなど）
※PC単体でもプレイ可能。
配信日：
Steam版：配信中（2024年9月11日）
Meta Quest版：配信中（2024年12月27日）
価格：500円
©VR IMAGINATORS Inc. All Rights Reserved.Supported by GameOn Co., Ltd.
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