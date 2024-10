スマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』にて10月11日より、新ポケモン「フワンテ」が初登場。事前告知はなく、急に実装された形となる。

本作では先日新フィールド「ゴールド旧発電所」が実装されたばかりで、なかにはフワンテの実装を予想しているファンもいた。というのも、2021年に発売した「ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール」(通称ダイパリメイク)では、リアルの金曜日に「谷間の発電所」へ行くと、フワンテが出現するイベントが用意されていたからだ。

※リメイク前のオリジナル版でも同様の仕様だった

このサプライズ実装には「ポケスリ」ユーザーも驚いたようで、朝から関連ワードがトレンド入りするほど盛り上がっていた。

しかも新スキル「たくわえる(エナジーチャージS)」を備えており、こちらにも注目が集まっている。なお、第一食材はコーンだった。詳しくは公式のお知らせを参照してほしい。

・【新登場】フワンテ / フワライド

https://www.pokemonsleep.net/news/313837373133383836383536363735333239/

