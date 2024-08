SNKは8月9日、ドイツ連邦共和国ケルン市で開催される欧州最大のゲーム見本市「gamescom 2024」に、同社のブースを出展すると発表。「gamescom 2024」の開催期間は、2024年8月21日~8月25日(ヨーロッパ時間)だ。

ブースでは、2025年初頭にPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)で発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolvess』(餓狼伝説 CotW)の一般試遊を開催。バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、感性を刺激する独自の「アートスタイル」、初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルなどをひと足先に体験できる。

会場に立ち寄る機会があったら、試遊してみてはいかがだろうか。

※試遊時間は、お一人様最大20分です。

※混雑により、試遊いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【gamescom 2024開催概要】

名称:gamescom 2024

開催日:2024年8月21日~8月25日(ヨーロッパ時間)

イベント会場:koelnmesse/SNKブース ホール10.1 | E030 F031

公式サイト:https://www.gamescom.global/

試遊者に『餓狼伝説CotW』ペーパートイをプレゼント!

『餓狼伝説CotW』キャラクターのペーパートイを試遊者にプレゼント。ロック、テリー、プリチャ、マルコの中から1つがもらえる。

※プレゼントの数には限りがございます。

『餓狼伝説CotW』のプレイガイドはこちら!

試遊に向けて、『餓狼伝説 City of the Wolves』のバトルシステムや操作方法、コマンドなどを事前にチェックしよう。

▼プレイガイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/guide

フォトスポットで撮影&SNSに投稿すれば

『餓狼伝説CotW』スティックバルーンがもらえる!

SNKブース内のフォトスポットで撮影した写真にハッシュタグ(#FatalFury)をつけてSNSに投稿すると、『餓狼伝説CotW』スティックバルーンをプレゼント。ぜひSNKブースに立ち寄ってみよう。

※プレゼントは、お一人様1回限りです。

※プレゼントの数には限りがございます。

※投稿写真に、第三者が映り込まないよう配慮願います。

『餓狼伝説CotW』の対戦台を設置!

2連勝でオリジナルキャップを進呈!

2人の対戦者に勝利すれば、『餓狼伝説CotW』オリジナルキャップを1つプレゼント。

※プレゼントの数には限りがございます。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

ジャンル:対戦格闘ゲーム

販売:SNK

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2025年初頭

価格:未定

CERO:未定

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※©2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※© 2024, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。