SNKは8月9日、ドイツ連邦共和国ケルン市で開催される欧州最大のゲーム見本市「gamescom 2024」に、同社のブースを出展すると発表。「gamescom 2024」の開催期間は、2024年8月21日～8月25日（ヨーロッパ時間）だ。

ブースでは、2025年初頭にPlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolvess』（餓狼伝説 CotW）の一般試遊を開催。バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、感性を刺激する独自の「アートスタイル」、初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルなどをひと足先に体験できる。

会場に立ち寄る機会があったら、試遊してみてはいかがだろうか。

※試遊時間は、お一人様最大20分です。

※混雑により、試遊いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【gamescom 2024開催概要】

名称：gamescom 2024

開催日：2024年8月21日～8月25日（ヨーロッパ時間）

イベント会場：koelnmesse／SNKブース ホール10.1 | E030 F031

公式サイト：https://www.gamescom.global/

試遊者に『餓狼伝説CotW』ペーパートイをプレゼント！

『餓狼伝説CotW』キャラクターのペーパートイを試遊者にプレゼント。ロック、テリー、プリチャ、マルコの中から1つがもらえる。

※プレゼントの数には限りがございます。

『餓狼伝説CotW』のプレイガイドはこちら！

試遊に向けて、『餓狼伝説 City of the Wolves』のバトルシステムや操作方法、コマンドなどを事前にチェックしよう。

▼プレイガイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/guide

フォトスポットで撮影&SNSに投稿すれば

『餓狼伝説CotW』スティックバルーンがもらえる！

SNKブース内のフォトスポットで撮影した写真にハッシュタグ（#FatalFury）をつけてSNSに投稿すると、『餓狼伝説CotW』スティックバルーンをプレゼント。ぜひSNKブースに立ち寄ってみよう。

※プレゼントは、お一人様1回限りです。

※プレゼントの数には限りがございます。

※投稿写真に、第三者が映り込まないよう配慮願います。

『餓狼伝説CotW』の対戦台を設置！

2連勝でオリジナルキャップを進呈！

2人の対戦者に勝利すれば、『餓狼伝説CotW』オリジナルキャップを1つプレゼント。

※プレゼントの数には限りがございます。

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

ジャンル：対戦格闘ゲーム

販売：SNK

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2025年初頭

価格：未定

CERO：未定

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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