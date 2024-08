SNKは8月21日、2025年4月24日に発売が決定した新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、新コスチュームの「不知火舞」が参戦すると発表。あわせてキャラクタートレーラーを公開している。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)で、価格は7920円となる。

※ゲーム本編とシーズンパス1がセットになった「SPECIAL EDITION」を販売。個別の販売予定はないとのこと

・日本語版トレーラー

https://youtu.be/RoLli5LBE-4

・英語版トレーラー

https://youtu.be/FRgsu-Cn5fs

不知火舞| MAI SHIRANUI

CV:[日本語]小清水 亜美さん/[英語]Rebecca Roseさん

不知火流正統後継者にして現役のくノ一。望月双角からとある情報を聞きサウスタウンを訪れた。彼女の技はさらに磨きがかかり、不知火の炎は燃え盛る。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

ジャンル:対戦格闘ゲーム

販売:SNK

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2025年4月24日予定

価格:SPECIAL EDITION 7920円(パッケージ/ダウンロード)

プレイ人数:1~2人(オンライン2~12人)

CERO:審査予定

シーズンパス内容

・DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

・DLCキャラクター2(2025年夏配信予定)

・DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

・DLCキャラクター4(2025年冬配信予定)

・DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

