SNKは8月21日、2025年4月24日に発売が決定した新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』について、新コスチュームの「不知火舞」が参戦すると発表。あわせてキャラクタートレーラーを公開している。
本作の対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）で、価格は7920円となる。
※ゲーム本編とシーズンパス1がセットになった「SPECIAL EDITION」を販売。個別の販売予定はないとのこと
・日本語版トレーラー
https://youtu.be/RoLli5LBE-4
・英語版トレーラー
https://youtu.be/FRgsu-Cn5fs
不知火舞| MAI SHIRANUI
CV：［日本語］小清水 亜美さん／［英語］Rebecca Roseさん
不知火流正統後継者にして現役のくノ一。望月双角からとある情報を聞きサウスタウンを訪れた。彼女の技はさらに磨きがかかり、不知火の炎は燃え盛る。
【ゲーム情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
ジャンル：対戦格闘ゲーム
販売：SNK
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：2025年4月24日予定
価格：SPECIAL EDITION 7920円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1～2人（オンライン2～12人）
CERO：審査予定
シーズンパス内容
・DLCキャラクター1（2025年夏配信予定）
・DLCキャラクター2（2025年夏配信予定）
・DLCキャラクター3（2025年秋配信予定）
・DLCキャラクター4（2025年冬配信予定）
・DLCキャラクター5（2026年初頭予定）
※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。
※PlayStation 4版（パッケージ版）をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※ゲーム画面は開発中のものです。
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※© 2024, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。
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