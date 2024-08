SNKは8月21日、新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』(以下、CotW)を、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)で2025年4月24日に発売すると発表した。

価格はゲーム本編とシーズンパス1がセットになった「SPECIAL EDITION」を、7920円で販売する。現在それぞれを個別に販売する予定はないという。

26年の時を経て、『餓狼伝説』が再始動。

新システム“REV”が、興奮を加速させる!

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲー「餓狼伝説」シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場。

感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そしてさらなる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルをはじめ、さまざまな新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

■CHARACTER

サウスタウンを舞台に、個性的なファイターたちが激突!

歴代人気キャラクターや新キャラクターなど17体に加え、シーズンパス1のDLCキャラクター5体の計22体の参戦が決定。感性を刺激する独自の「アートスタイル」で描かれたファイターたちがサウスタウンで激突する。

■BATTLE SYSTEM

興奮が加速する「REVシステム」を新搭載!

バトル開始からさまざまな特殊攻撃を繰り出せる「REVシステム」を新搭載。「REVアーツ」や「REVアクセル」、そしてS.P.G.ゾーンでは「REVブロウ」などが、「REVゲージ」の限界を超えるまで使用可能。「REVシステム」がバトルの興奮を加速させる。

さらなる進化を遂げた歴代のバトルシステム

シリーズ歴代のシステムも継承。「コンビネーションアタック」「ジャストディフェンス」「ブレーキング」「避け攻撃」「フェイント」、そして「S.P.G.(Selective Potential Gear)」など、四半世紀の時を超えて進化を果たした「餓狼伝説」シリーズ独自のバトルシステムが、駆け引きを熱くする。

初心者から上級者まで幅広く楽しめる2つの操作スタイル

テクニカルな操作スタイルの「アーケードスタイル」に加え、方向キーとワンボタンの組合せで必殺技や華麗なコンボが繰り出せる「スマートスタイル」が選択可能。格闘ゲームの初心者から上級者まで、自分の実力やレベルに応じてバトルを楽しむことができる。

■STORY

「ギース」の遺産を巡り、宿命が交錯する!

「アーケードモード」では、サウスタウンを舞台に、「ギース」の遺産を巡る物語が展開。母、息子、兄、師匠、宿敵、友人……。さまざまな想いを胸に秘めたファイターたちの宿命が交錯し、これまでの謎が解き明かされていく。

■NEW MODE

サウスタウン制覇を目指すRPGモード「EOST」を新搭載!

1人プレイ用のRPGモードとして、「EOST(EPISODES OF SOUTH TOWN)」を新搭載。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、さまざまな条件をクリアしながら経験値や報酬を獲得。レベルアップやスキル装備によってキャラクターを育成。各地のボスを倒してサウスタウン制覇を目指そう。

※「EOST」を楽しむには、インターネットに接続してアップデートをおこなう必要があります。

■ONLINE

快適で多彩なオンライン機能を搭載

異なるプラットフォーム間で対戦が楽しめるクロスプラットフォーム機能の実装に加え、ネットコードにはロールバック方式を採用。さらに「RANKED MATCH」「CASUAL MATCH」「ROOM MATCH」など多彩な対戦メニューを用意。

AI学習で自動生成したクローンとの対戦

オンライン対戦時のプレイスタイルをAIが学習し、自分のクローンやほかのプレイヤーのクローンを自動生成。クローンとの対戦や、自分のクローンとほかのプレイヤーのクローンを対戦させることも可能。

■CONTENTS

自分好みにカスタマイズできるカラーエディット機能

キャラクターの衣装や装備の色や模様を自分好みにカスタマイズすることが可能。さらに「EOST」などで、新しいテクスチャーを獲得することができる。

「餓狼伝説」シリーズの人気楽曲が楽しめる「JUKEBOX」

「餓狼伝説」シリーズに加え、サウスタウンを舞台にした格闘ゲーム「龍虎の拳」シリーズの人気楽曲を収録した「JUKEBOX」を搭載。オリジナルのプレイリストの作成や、各種モードのBGMを好きな曲にカスタマイズすることも可能だ。

予約特典

本日よりデジタル版の予約を開始している。予約特典として、DLCコスチューム「餓狼伝説2 テリー」と、2025年4月21日からプレイできる3日間のアーリーアクセス権を用意。

※DLCコスチュームはパッケージ/ダウンロード共通。アーリーアクセス権はデジタル版限定

※デジタル版は、2025年4月23日までに購入した場合、特典が付属します。

※パッケージ版は、プロダクトコードをゲームパッケージ内に封入しています。数に限りがありますので、無くなり次第終了とさせていただきます。プロダクトコードをご利用いただくには、ゲーム機本体をインターネットに接続する環境が必要です。プロダクトコードには有効期限があります。

※特典のDLCコスチュームは、後日有料配信する場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

ジャンル:対戦格闘ゲーム

販売:SNK

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2025年4月24日予定

価格:SPECIAL EDITION 7920円(パッケージ/ダウンロード)

プレイ人数:1~2人(オンライン2~12人)

CERO:審査予定

シーズンパス内容

・DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

・DLCキャラクター2(2025年夏配信予定)

・DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

・DLCキャラクター4(2025年冬配信予定)

・DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

※すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

※PlayStation 4版からPlayStation 5版への無料アップグレードに対応しています。

※PlayStation 4版(パッケージ版)をPlayStation 5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation 5本体が必要です。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※©2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※© 2024, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。