SNKは7月21日、2025年初頭発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』に、サウスタウンの平和を守るSWAT隊員「ケビン・ライアン」が参戦することを発表した。今後も続々とキャラクターを発表するとのことなので、続報に期待しよう。

本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)となる。

・日本語版トレーラー

https://youtu.be/MiWav778nxg

・英語版トレーラー

https://youtu.be/Ekd2XTPAx48

ケビン・ライアン| KEVIN RIAN

CV:[日本語]坂田 明寛さん/[英語]Jonah Scottさん

サウスタウンの平和を守るSWAT隊員。親友を殺した殺人鬼「フリーマン」を捜し出すため、「マーキー」とともにサウスタウンを調査している。持ち前の豪快な技から逃れられた犯罪者はいない。

【ゲーム情報】

タイトル:餓狼伝説 City of the Wolves

ジャンル:対戦格闘ゲーム

販売:SNK

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2025年初頭

価格:未定

CERO:未定

