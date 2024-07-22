  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

イベントレポート

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024August

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  『餓狼伝説 City of the Wolves』SWAT隊員ケビン・ライアンの参戦が決定！

日本語声優は坂田 明寛さんが担当

『餓狼伝説 City of the Wolves』SWAT隊員ケビン・ライアンの参戦が決定！

2024年07月22日 13時55分更新

文● Zenon／ASCII

　SNKは7月21日、2025年初頭発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』に、サウスタウンの平和を守るSWAT隊員「ケビン・ライアン」が参戦することを発表した。今後も続々とキャラクターを発表するとのことなので、続報に期待しよう。

　本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）となる。

・日本語版トレーラー
https://youtu.be/MiWav778nxg
・英語版トレーラー
https://youtu.be/Ekd2XTPAx48

ケビン・ライアン| KEVIN RIAN

CV：［日本語］坂田 明寛さん／［英語］Jonah Scottさん

　サウスタウンの平和を守るSWAT隊員。親友を殺した殺人鬼「フリーマン」を捜し出すため、「マーキー」とともにサウスタウンを調査している。持ち前の豪快な技から逃れられた犯罪者はいない。

 

【ゲーム情報】

タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
ジャンル：対戦格闘ゲーム
販売：SNK
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：2025年初頭
価格：未定
CERO：未定

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※©2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※© 2024, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびそのほかの国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています