SNKは7月21日、2025年初頭発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』に、サウスタウンの平和を守るSWAT隊員「ケビン・ライアン」が参戦することを発表した。今後も続々とキャラクターを発表するとのことなので、続報に期待しよう。
本作の対応プラットフォームは、PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）となる。
・日本語版トレーラー
https://youtu.be/MiWav778nxg
・英語版トレーラー
https://youtu.be/Ekd2XTPAx48
ケビン・ライアン| KEVIN RIAN
CV：［日本語］坂田 明寛さん／［英語］Jonah Scottさん
サウスタウンの平和を守るSWAT隊員。親友を殺した殺人鬼「フリーマン」を捜し出すため、「マーキー」とともにサウスタウンを調査している。持ち前の豪快な技から逃れられた犯罪者はいない。
【ゲーム情報】
タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
ジャンル：対戦格闘ゲーム
販売：SNK
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：2025年初頭
価格：未定
CERO：未定
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※ゲーム画面は開発中のものです。
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