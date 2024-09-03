THQ Nordicが「東京ゲームショウ2024」への出展を決定！TGSチケットが当たるキャンペーンも実施

THQ Nordic Japanは9月3日、2024年9月26日〜29日に千葉・幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2024」に出展することを発表。特設サイトを公開した。

・THQ Nordic「東京ゲームショウ2024」特設サイト

https://sites.google.com/view/thqnordicjapan/TGS2024

本年のTHQ Nordicブースでは、新作や開発中、今後発売予定のタイトルの展示と体験版の試遊など、THQ Nordicの最新タイトルが体験可能なブースを展開。

特設サイトでは出展タイトルの情報やプレゼントキャンペーンなど、THQ Nordicブースの最新情報を随時公開するとのこと。

「公式Xのフォロー＆リポストプレゼントキャンペーン第一弾」概要

出展を記念して、プレゼントキャンペーンを実施。第一弾のプレゼントは「東京ゲームショウ2024 一般公開日チケット」だ。

応募した人の中から、家族や仲間と楽しめる4枚セットを、抽選で10名にプレゼントする。応募期間は、2024年9月12日23時59分まで。

・「公式Xのフォロー＆リポストプレゼントキャンペーン第一弾」特設ページ

https://sites.google.com/view/thqnordicjapan/TGS2024/THQN-TGS2024-Campaign01

・応募方法

① THQ Nordic JapanのX公式アカウント（@thqnordicjapan）をフォローしてください。

② キャンペーン用ポストをリポストしてください。

・キャンペーン用ポスト

https://x.com/THQNordicJapan/status/1830814570770055400

・開催期間

2024年9月3日〜9月12日23時59分

・賞品

東京ゲームショウ2024 一般公開日チケット（4枚セット）：10名（計40枚）

・当選者発表

キャンペーン終了後、プレゼント当選者へXのダイレクトメッセージにて連絡。

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。