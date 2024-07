THQ Nordic Japanは7月10日、宇宙探検&建設SLG『Space for Sale(スペース・フォー・セール)』について、PC(Steam)での早期アクセスを2024年7月31日より開始すると発表した。

また、本日よりSteamストアにて体験版の配信を開始している。宇宙不動産屋になって、冒険してみてはいかがだろうか。

・Steamページ

https://store.steampowered.com/app/1624060/Space_for_Sale/

・公式サイト

https://sites.google.com/view/space-for-sale/

◆あなたのフィードバックでゲームをより良くできる!

体験版をプレイして見つけた不具合や要望の報告、または声援を下記フォームから送ってみよう。すべてのフィードバックを開発チームに共有し、検討するという。

●不具合報告フォーム

https://bit.ly/S4S-reportform

●要望・声援フォーム

https://bit.ly/S4S-requestform

◆『Space for Sale(スペース・フォー・セール)』概要

新しい太陽系を手に入れ、未知の宇宙を探検しながら、エイリアンたちの夢の住まいを建設しよう。でも注意して! 地元の生物たちがあなたを待ち構えているかも?

友だちとの2人協力プレイも可能。未知の宇宙で冒険と建設を楽しみながら、異星系の不動産王を目指そう!

【ゲーム情報】

タイトル:Space for Sale(スペース・フォー・セール)

ジャンル:シミュレーション、ストラテジー

配信:THQ Nordic Japan

開発:Mirage Game Studios

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:2024年7月31日より早期アクセス開始予定

価格:未定

プレイ人数:1人(最大2人オンラインマルチプレイ)

© 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Developed and published by Mirage Game Studios. THQ, THQ Nordic, Space for Sale and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。