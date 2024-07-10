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ゲーム  >  ニュース  >  宇宙不動産ゲーム『スペース・フォー・セール』早期アクセスが7月31日より開始

本日より体験版の配信もスタート！

宇宙不動産ゲーム『スペース・フォー・セール』早期アクセスが7月31日より開始

2024年07月10日 17時30分更新

文● Zenon／ASCII

　THQ Nordic Japanは7月10日、宇宙探検＆建設SLG『Space for Sale（スペース・フォー・セール）』について、PC（Steam）での早期アクセスを2024年7月31日より開始すると発表した。

　また、本日よりSteamストアにて体験版の配信を開始している。宇宙不動産屋になって、冒険してみてはいかがだろうか。

・Steamページ
https://store.steampowered.com/app/1624060/Space_for_Sale/
・公式サイト
https://sites.google.com/view/space-for-sale/

◆あなたのフィードバックでゲームをより良くできる！

　体験版をプレイして見つけた不具合や要望の報告、または声援を下記フォームから送ってみよう。すべてのフィードバックを開発チームに共有し、検討するという。

●不具合報告フォーム
https://bit.ly/S4S-reportform
●要望・声援フォーム
https://bit.ly/S4S-requestform

◆『Space for Sale（スペース・フォー・セール）』概要

　新しい太陽系を手に入れ、未知の宇宙を探検しながら、エイリアンたちの夢の住まいを建設しよう。でも注意して！　地元の生物たちがあなたを待ち構えているかも？

　友だちとの2人協力プレイも可能。未知の宇宙で冒険と建設を楽しみながら、異星系の不動産王を目指そう！

 

【ゲーム情報】

タイトル：Space for Sale（スペース・フォー・セール）
ジャンル：シミュレーション、ストラテジー
配信：THQ Nordic Japan
開発：Mirage Game Studios
プラットフォーム：PC（Steam）
配信日：2024年7月31日より早期アクセス開始予定
価格：未定
プレイ人数：1人（最大2人オンラインマルチプレイ）

© 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Developed and published by Mirage Game Studios. THQ, THQ Nordic, Space for Sale and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

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