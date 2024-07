コナミデジタルエンタテインメントは7月11日より、シリーズ20周年記念作品『プロ野球スピリッツ2024-2025』[PlayStation 5/PC(Steam)]ダウンロード版の予約受付を開始した。

本作の発売日は2024年9月19日、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が9790円、ダウンロード専用のデジタルデラックス版が1万4850円だ。

なお、予約購入すると、特典として「12球団監督使用権」と『海外移籍選手「大谷翔平」使用権』が付く。

本作は、次世代の野球エンジン「eBaseball Engine」を搭載。このエンジンは、打球の軌道や選手たちの動作など、スタジアム内のあらゆるモーションとサウンドを演出する。さらに、新搭載の“音声合成AI”によって生まれる滑らかな実況により、野球中継のようなライブ感を実現している。

また、ダウンロード版の予約開始にあわせて、球団のGM(ゼネラルマネージャー)兼社長になって日本一の球団を目指す新モード「myBALLPARK」(マイボールパーク)に秘書役として登場する、あのさん、雪平莉左さん、森元流那さん3名の特別インタビューや撮影の舞台裏をおさめた映像を公開した。

あのさんメイキング&インタビュー公開

プロスピ2024を一緒に遊ぶなら女優の〇〇さん!

――ゲームへの出演オファーが来た時の気持ちは?

僕でいいのかなと思いました。運動をするイメージが皆さんにはないと思うから、や、野球か……!と嬉しかったです。

――撮影してみての感想はありますか?

いろいろなパターンの表情や感情を撮ったんですけど、普段はあんまり感情が表に出ないタイプだから、楽しく撮影できました。

――出演シーンの中でどんなところを楽しみにしていてほしいですか?

テレビやライブで見てくれる人たちにとっては、見たことがない僕の笑顔だったり、照れた顔だったり――。このゲームでしか見られないいろいろな表情を楽しんでほしいです。

――野球をプレイしたことはありますか?

野球は全然やったことがなくて、ティモンディの高岸(宏行)さんとキャッチボールをしたことがあるくらいです。

――野球の打者と投手、自分にはどちらが向いていると思いますか?

走りたいから外野で。

――一緒に『プロ野球スピリッツ2024-2025』を遊びたい人は?

本田翼さんとよく遊ぶのですが、本田さんもゲームが好きなので、一緒にやってみたいです。

――今回ミュージシャンとしてもゲーム内に登場しますが、あのさんが目指すミュージシャン像を教えてください。

歌や楽器がうまいとかではないので、僕は。唯一無二の存在というか、エンタメも含め、音楽を通して自分の世界観を表現できればいいな。

――もし、ほかの職業に就けるのであれば、何がしたいですか?

(ほかの職業を)してみたいかわからないけど、スポーツを小さいころにやっていたんです。バスケだったり、陸上だったり。大会で1位だったこともあるので、そのままその道に進んでいたら、スポーツ選手になれていたのかなと。

――『プロ野球スピリッツ2024-2025』をプレーする皆様に一言!

僕は、ゲームは練習とかしなくてもうまいです。ゲームも僕に勝てるようになってから出直してください。お願いします。

動画URL:https://youtu.be/uo3DOM4QeG0

雪平莉左さんメイキング&インタビュー公開

社会人時代の㊙エピソードを告白!

――ゲームへの出演オファーが来た時の気持ちは?

すごくびっくりしました。今までこういうゲームの話はいただいてなかったので、すごくうれしかったです。

――撮影してみての感想はありますか?

思ったよりポーズ数がたくさんありましたが、その分、皆さんも楽しめるのかなと思って、出来上がりがすごく楽しみです。

――社会人経験のある雪平さんですが、当時の思い出があれば教えてください。

私はインテリアショップで働いていたんですけど、事務から接客、家具の搬入など力仕事も裏ではやっていて、想像できないと思うのですが……。そういったところがすごい楽しかったのと、大変だったなという思い出があります。

――小さいころの夢は?

花屋さんとかパン屋さんだった気がします!

――myBALLPARKでは、秘書として登場しますが、ほかのお仕事をするとしたら何がしたいですか?

インテリアって四季を感じられるので、私はそういう四季を感じられる中で働けるのがすごい楽しいなと思っていたので、またインテリア関係に就きたいかなと思います。

――野球の打者と投手、自分にはどちらが向いていると思いますか?

完全に投手ですね。私は結構、攻めていくタイプなので、それにあわせて周りが動いてほしいかなというのがあるので、投手があっているんじゃないかなと思います。

――一緒に『プロ野球スピリッツ2024-2025』を遊びたい人は?

お父さんですかね。お父さんが結構野球好きなので、教えてもらいながら一緒に楽しみたいと思いますね。

――『プロ野球スピリッツ2024-2025』をプレイする皆様に一言!

ほかの女の子も出てくるかと思うのですが、そこも楽しみつつ、野球も楽しんでいただけたら嬉しいです。

動画URL:https://youtu.be/HrdWA9MHDXw

森元流那さんメイキング&インタビュー公開

ほかの職業に就くなら、野球場で活躍する〇〇になりたい!

――ゲームへの出演オファーが来た時の気持ちは?

野球を観戦するのは好きなので、ゲーム内で野球選手との交流があると聞いて、すごくうれしいなと思いました。

――撮影してみての感想はありますか?

いろいろな役や服装で撮影したので、いつもと違う私だったのかなと思います。

――出演シーンの中でどんなところを楽しみにしていてほしいですか?

OL。ピシッとしたスーツ姿が珍しいかと思います。

――野球をプレーしたことはありますか?

バッティングセンターには、ストレス発散で行くようにはしています。たまに試合を観に行くこともあります。

――好きな球団は?

ヤクルトです。

――野球の打者と投手、自分にはどちらが向いていると思いますか?

テニスをやっていたので、打つのは得意です。

――動画クリエイターとして登場しますが、今後はどんな動画を出していきたいですか?

長すぎず、料理など日常の中で見られるような、平和な動画を投稿していこうと思います。

――もし、ほかの職業に就けるのであれば、何がしたいですか?

チアリーダーとビールの売り子さん。野球場でできるようなことをしたいなと思います。

――小さいころの夢は?

小学生の頃は、AKBになりたかったのと、保育園の先生。

――一緒に『プロ野球スピリッツ2024-2025』を遊びたい人は?

相馬(トランジスタ)さん。野球のことでよく話したりするので、盛り上がるんじゃないかなと思います。

――『プロ野球スピリッツ2024-2025』をプレイする皆様に一言!

ぜひ、私を選んでいただき、いろいろな私を見てもらえるとうれしいのと、途中でやめるのはなしで! 最後まで頑張ってください!

動画URL:https://youtu.be/Q9scqsaYhb8

【ゲーム情報】

タイトル:プロ野球スピリッツ2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam)

※PC(Steam)版はダウンロード版のみ。

発売日:2024年9月19日予定

価格:

通常版:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:1万4850円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人(オンライン時は1~2人)

CERO:A(全年齢対象)

