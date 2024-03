コナミデジタルエンタテインメントは3月25日、本日発売20周年を迎えた「プロ野球スピリッツ」シリーズ20周年記念作品として、シリーズ最新作『プロ野球スピリッツ2024-2025』(以下、『プロスピ2024』)を、2024年に発売すると発表。

本作は、PlayStation 5とPC(Steam)対応したKONAMIが手掛ける初の野球ゲームとなる。

20周年という記念すべき年に発売する最新作『プロスピ2024』は、次世代の野球エンジン「eBaseball Engine」を搭載。

この野球エンジンは、球場で見るような打球の軌道、選手たちの必死な動作、歓喜を爆発させる大観衆など、スタジアム内のあらゆるモーションとサウンドを演出し、野球ゲームを新たな次元へと引き上げるという。

また、『プロスピ2024』の制作過程やプロ野球選手へのインタビューを収めたティザートレーラーも公開しているので、あわせてチェックしてもらいたい。

・公式サイト

https://www.konami.com/games/prospi/2024-2025/

・「パワプロ30周年×プロスピ20周年」アニバーサリームービー

https://www.youtube.com/watch?v=Tr9MC-hlPcQ

・『プロ野球スピリッツ2024-2025』ティザートレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=Wfa75NtlW9o

レーザースキャンでスタジアムを精密に再現

レーザースキャンはレーザー光を使って周囲の形状を精密に計測できる技術。全球場を訪れてレーザースキャン計測し、精密なスタジアムモデルを再現した。

リブランディングによって生まれ変わった「eBaseball」

eBaseballとは、コナミデジタルエンタテインメントが提供する野球に関連するエンタテインメントの総称。

eBaseballは、これまでコナミデジタルエンタテインメントが提供する野球のeスポーツ大会およびその競技タイトルに使用してきた。しかし、同社はゲームやeスポーツだけでなく、野球に関連した幅広いエンタテインメントを提供し、より多くの野球ファンの皆様に楽しんでもらえる存在になりたいと考えているとのこと。

eBaseballブランドをもとに、「パワフルプロ野球」シリーズや「プロ野球スピリッツ」シリーズをはじめとしたさまざまな野球エンタテインメントを生み出し、より多くのユーザーに価値ある時間を提供していくという。

【ゲーム情報】

タイトル:プロ野球スピリッツ2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam)

発売日:2024年

価格:未定

プレイ人数:1~4人(オンライン時は1~2人)

CERO:A(全年齢対象)

一般社団法人日本野球機構承認 Konami Digital Entertainment/WBCI ©2024 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。 データは、Japan Baseball Dataが独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売などを行なうことを固く禁じます。 All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

"PlayStation"は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2024, Epic Games, Inc. All rights reserved.

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、コナミデジタルエンタテインメントの日本およびそのほかの国と地域における登録商標または商標です。

©2024 Konami Digital Entertainment