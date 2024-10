コナミデジタルエンタテインメントは10月22日、モバイルゲーム「プロ野球スピリッツA」(以下、プロスピA)において、KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手が出演する新CMのメイキング&インタビュー映像を公開した。

映像では、大谷選手が過去にゲーム内で実装された自身の能力値を見て、「SがMAX?じゃあパワーはSでいいかなと思います」と、A評価だった能力値を笑いながら採点する場面も。

自信がある球種は「ストレート」など、貴重なお話が聞ける映像となっているので、チェックしてみては。

・大谷選手CMメイキング&インタビュー映像

https://www.youtube.com/watch?v=ZlhjLHzUt0A

なお、新たに2024年10月24日から開始する「2024OBセレクションSP」では、Sランクの大谷翔平選手が登場。本人の希望通り(?)、パワーSの過去最高値になっているという。

また、期間中はログインしたプレイヤー全員に「AランクOB選択契約書(ワールドチャレンジャー)」が配布されるので、そこでAランクの「大谷翔平(投手)」「大谷翔平(野手)」も獲得可能だ。この機会に異次元の二刀流を体感しよう。

【ゲーム情報】

タイトル:プロ野球スピリッツA(エース)

ジャンル:野球・アクション

配信:KONAMI

プラットフォーム:

Android(Android OS 5.0以降)/iOS(iOS 11.0以降)/Kindle Fire(2015以降)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

「一般社団法人日本野球機構承認」

Konami Digital Entertainment/WBCI ©2024 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制 作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます

Getty Images

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©Konami Digital Entertainment