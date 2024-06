コナミデジタルエンタテインメントは6月19日、「プロスピ」シリーズ20周年記念作品となるPlayStation 5(PS5)/PC(Steam)向けソフト『プロ野球スピリッツ2024-2025』(以下、プロスピ2024)の発売日を発表。現在、パッケージ版の予約を受付中だ。

発売日は2024年9月19日予定、価格は通常版のパッケージ版/ダウンロード版が9790円、ダウンロード専売のデジタルデラックス版が1万4850円となる。

なお、PS5パッケージ版の早期購入特典として、「大谷翔平選手×プロスピ2024」パッケージスリーブがもらえる。試合さながらの真剣な表情をみせる打者(表面)と投手(裏面)の二刀流・大谷選手がデザインされているので要チェックだ。

球場へのこだわりがつまったPVも公開!

スタジアム内を照らす照明、天候で変わるグラウンドの表情、響く応援歌――。『プロスピ2024』では、スタジアム内のあらゆる現象をリアルに再現し、まるでその場にいるような臨場感を生み出している。

本作で再現するスタジアムへのこだわりがつまったスペシャルPVも2024年6月19日より公開中。

『プロ野球スピリッツ2024-2025』トレーラー:STADIUM DETAILS

https://youtu.be/O0GvXUQM9do

新搭載「音声合成AI」でライブ感あふれる実況を実現!

実況はこれまでの「プロスピ」シリーズでおなじみの三橋泰介さんが担当。新搭載の“音声合成AI”は、まさに三橋さんがリアルタイムに話しているかのような新世代の実況システムを実現している。

解説陣は「プロスピ」シリーズ初登場の工藤公康さん、川上憲伸さんを加えた豪華4人体制だ。

定番のモードに加えて2つのモードが新登場!

定番モードの「対戦」や「ペナントレース」「スタープレイヤー」に加えて、プロ野球チームのGM兼社長になる「myBALLPARK」と高校野球の監督として甲子園優勝を目指す「白球のキセキ」を新搭載し、モード数はシリーズ最大級のボリュームになっている。

▼搭載モード一覧

・対戦

・ペナントレース

・スタープレイヤー

・白球のキセキ(NEW)

・myBALLPARK(NEW)

・スピリッツ

・チャンピオンシップ

・プロ野球速報プレイ

・グランプリ

・ホームラン競争

・チームエディット

・そのほか

GM兼社長としてシーズンを戦う「myBALLPARK」

プロ野球チームのGM兼社長となって、チーム戦力を補強し日本一の球団を目指すモード。

GMとしてはスカウトで選手を獲得し、育成してチームの戦力アップを、社長としては球場まわりの施設を充実させたり、スタジアムの集客を増やす手を打ったり、球団の設備投資と収益アップを担う。

さまざまな能力を持つ秘書たちをうまく起用して、球団を経営し、発展させよう。

「myBALLPARK」は、オンライン専用の基本プレイ無料タイトル。「プロ野球スピリッツmyBALLPARK」[PS5/PC(Steam)]としても配信予定だ。

※ゲーム内課金あり。

高校野球の監督として全国制覇を目指す「白球のキセキ」

高校野球の監督としてナインを鍛え、甲子園出場、そして全国制覇を目指すモードだ。試合は、監督としての戦術指示だけでなく、アクション試合やひとりの選手になりきるフィールドプレイなども可能。

今作は選手の容姿エディット機能が大幅進化し、球児風の顔はもちろん、プロ野球選手風から年配風までも細かく調整して表現可能となっている。

「myBALLPARK」「白球のキセキ」に登場する秘書役やマネージャー役を一挙に紹介!

「myBALLPARK」では、マルチに活躍するあのさんや雪平莉左さん、動画クリエイターの森元流那さんが秘書役として登場。

「白球のキセキ」には、市原伽恋さん、夢羽菜さん、岡本莉瑚さん、松島かのんさん、太田美南さんがマネージャーとして登場し、監督のサポートをしてくれる。

これまで最大30年だったプレイ年数が無制限になった「ペナントレース」

将来の世代交代も見据えて常勝チームを作りあげよう。新機能チームエディットで作成した新球団をリーグに加えることも可能。ユニフォームのデザインやマーク・旗などもエディットできる。

ひとりのプロ野球選手としてスターを目指す「スタープレイヤー」

新機能の人体エディットで自分の顔やフォームを細かく設定できるようになる。アピールポイントやステータスも設定し、自分好みの選手で最大30年のプロ野球人生を歩んでいこう。

【ゲーム情報】

タイトル:プロ野球スピリッツ2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam)

※PC(Steam)版はダウンロード版のみ。

発売日:2024年9月19日予定

価格:

通常版:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:1万4850円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人(オンライン時は1~2人)

CERO:A(全年齢対象)

一般社団法人日本野球機構承認 Konami Digital Entertainment/WBCI ©2024 SAMURAI JAPAN

日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。 データは、Japan Baseball Dataが独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売などを行なうことを固く禁じます。 All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

©2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

"PlayStation"は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2024, Epic Games, Inc. All rights reserved.

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、コナミデジタルエンタテインメントの日本およびそのほかの国と地域における登録商標または商標です。

©2024 Konami Digital Entertainment