コナミデジタルエンタテインメントは10月17日、シリーズ20周年記念作品「プロ野球スピリッツ2024-2025」をPlayStation 5/PC(Steam)向けに発売した。

本作には次世代の野球エンジン「eBaseball Engine」を搭載しており、選手のモーションやサウンド、音声合成AIによる滑らかな実況など、さらなる没入感が得られる。

ゲーム自体も「ペナントレース」「スタープレイヤー」などの定番モードがパワーアップして搭載しているほか、プロ野球チームのGM兼社長となって、日本一の球団を目指す「myBALLPARK」、高校野球の監督として全国制覇を目指す「白球のキセキ」の2つの新モードを搭載。シリーズ20周年にふさわしい、史上最大級のボリュームとなっている

KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手も登場。本作では現役最強のパワー「S95」、世界を獲った変化球「スイーパー」などを持った二刀流の大谷翔平選手を操作可能だ。

PLAYからFEELへ──。リアルを追求した「プロ野球スピリッツ」シリーズの最新作を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:プロ野球スピリッツ2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam)

※PC(Steam)版はダウンロード版のみ。

発売日:発売中(2024年10月17日)

価格:

通常版:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックス版:1万4850円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人(オンライン時は1~2人)

CERO:A(全年齢対象)

