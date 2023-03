コナミデジタルエンタテインメントは3月22日、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』(以下、プロスピA)において、「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(WBC)」で14年ぶりに世界一を奪還した日本代表選手が登場するスカウト「JAPANセレクション」の第1弾と第2弾を本日15時から同時にスタートしたと発表。期間は、2023年3月29日8時59分までとなる。

今回のスカウトでは、メジャーリーグで「二刀流」として活躍する大谷翔平選手が投手と打者でそれぞれ登場するほか、山本由伸選手や村上宗隆選手ら、「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC」で活躍した選手28人が獲得可能。代表初選出となった宇田川優希選手も『プロスピA』に初登場している。

また、第1弾の中からSランク侍JAPANが1人確定の無料10連スカウトも実施。

日本中に感動と希望を与えた侍JAPANのメンバーをその手に――。ぜひ、特別なスカウトを楽しんでみてはいかがだろうか。

「JAPANセレクション」第1弾&第2弾 登場選手

※敬称略、記載の球団はゲーム内での所属球団

【ゲーム情報】

タイトル:プロ野球スピリッツA(エース)

ジャンル:野球・アクション

配信:KONAMI

プラットフォーム:

Android(Android OS 5.0以降)/iOS(iOS 11.0以降)/Kindle Fire(2015以降)

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

