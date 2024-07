ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月11日、PlayStation 5(PS5)およびPC(Steam/Epic Games Store)用ソフト『CONCORD』(コンコード)について、ベータ版アーリーアクセスおよびオープンベータの実施期間を以下の通り発表した。

・ベータ版アーリーアクセス:2024年7月13日~7月15日

・オープンベータ:2024年7月19日~7月22日

発売日は2024年8月24日予定。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版が4480円、ダウンロード専用のデジタルデラックスエディションが6480円となる。

ベータ版アーリーアクセスまもなく開催!

週末に開催されるPlayStation 5とPCを対象とした『CONCORD』ベータ版のアーリーアクセスは、2024年7月13日午前2時から始まる。PS5ユーザーは、2024年7月12日午前2時から『CONCORD』ベータ版を事前ダウンロード可能だ。

PlayStation Store、Amazon.co.jp、Steam、Epic Games Storeで『CONCORD』のいずれかのエディションを予約注文すると、週末に開催されるベータ版アーリーアクセスに参加できる。

また、フレンドと共有できる4つの追加コードも付与されるため、自身のクルーとチームを組んで、一緒にライバルクルーに挑めるという。追加コードは、予約注文に使用したものと同じプラットフォームで利用可能だ。

さらに、PlayStation Plusに加入していると、週末のベータ版アーリーアクセスに参加できるようになったとのこと。この機会に本作を遊んでみてはいかがだろうか。

なお、各週末に開催される『CONCORD』ベータ版のアーリーアクセスとオープンベータは、クロスプレイにも対応しているため、PS5とPCの両方でフレンドとプレイを楽しめる。

PCでプレイする人向けに『CONCORD』ベータ版をPCで利用するときのシステム要件と対応する機能の一部が公開された。

■対応する一部機能

・4K(※1)

・ウルトラワイド21:9(※1)

・上限なしのフレームレート(※1)

・キーボード&マウスおよびDualSense ワイヤレスコントローラーに対応

・カスタムキーマッピング

・FSR 3(※2)

・DLSS 3.7(※2)

※1 対応するPCとディスプレーが必要です。

※2 対応するPCとグラフィックカードが必要です。

より詳しい情報は、下記のPlayStation Blogを参照してほしい。

・PlayStation Blog

https://blog.ja.playstation.com/2024/07/11/20240711-concord/

【ゲーム情報】

タイトル:CONCORD

ジャンル:マルチプレイヒーローシューター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Firewalk Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2024年8月24日予定

価格:

スタンダードエディション:4480円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:6480円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:C(15歳以上対象)

© 2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Firewalk Studios, LLC. Concord is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※「PlayStation」「プレイステーション」および「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。