ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月28日、マルチプレイヒーローシューター『CONCORD』PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)について、ベータ版配信日を発表した。

ゲームの発売日は2024年8月24日予定。価格はスタンダードエディションが4480円(パッケージ版/ダウンロード版)、デジタルデラックスエディションが6480円(ダウンロード版)となる。

・ベータ版アーリーアクセス:2024年7月13日~7月15日

・オープンベータ:2024年7月19日~7月22日

PlayStation Store、Amazon.co.jp、Steam、Epic Games Storeで『CONCORD』を予約注文すると、ベータ版アーリーアクセス用のコードを5名分入手でき、友だちと一緒に本作をいち早くプレイする機会を得られる。

PlayStation.Blogではベータ版で体験できるマップやモードの詳細も公開しているので、あわせてチェックしてほしい。

●該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2024/06/28/20240628-concord/

【ゲーム情報】

タイトル:CONCORD

ジャンル:マルチプレイヒーローシューター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Firewalk Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2024年8月24日予定

価格:

スタンダードエディション:4480円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:6480円(ダウンロード版)

CERO:C(15才以上対象)

