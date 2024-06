ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月6日、PlayStation 5(PS5)およびPC(Steam/Epic Games Store)用ソフト『CONCORD』(コンコード)のPS5用ダウンロード版の予約購入を、日本国内に向けてPlayStation Store(PS Store)で開始した。

また、本日より、PC用ダウンロード版の予約購入がSteam/Epic Games Storeで開始している。

発売日は2024年8月24日予定。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版が4480円、ダウンロード専用のデジタルデラックスエディションが6480円となる。

なお、PS5用パッケージ版の予約購入も今後順次開始するとのこと。

『CONCORD』ゲームプレイトレーラー(英語版)

https://youtu.be/7jqQJhjf_3o

本作は、プレイヤー同士が競いあう、オンライン専用ヒーローシューターの完全新作。プレイヤーは、独自のアビリティやロール(役割)、個性を持つバリエーション豊富なキャラクターの中から好きなキャラクターを選び、戦いに参加する。

宇宙のならず者である“フリーガンナー”をクルーとして集め、フレンドとチームを組み、銀河を股にかけたスリリングな5対5のPvPモードに挑戦しよう。自分だけのチームを編成し、荒々しくも壮観なステージを舞台に対戦相手のフリーガンナーたちとの勝負を楽しんでみてはいかがだろうか(※)。

※PS5用/PC用ともにインターネット接続とPlayStation Networkのアカウントが必要です。PS5用では、PlayStation Plus(PS Plus)への加入が必要です。PS Plusは、解約されるまでの間、継続的に課金される有料の定期サービスです。詳細は利用規約(play.st/PSPlusTerms)をご確認ください。

『CONCORD』の特徴

<クルーを集めよう>

マッチを始める前に、固有アビリティや個性に沿ってキャラクターやロール(役割)を選ぼう。チーム内で異なるロールを組みあわせる楽しみや、お気に入りのキャラクターをカスタマイズして見た目や装飾アイテム、ストーリーをアンロックしていく楽しみ、そして自分の得意のキャラクターをプレイしてマッチの勝敗を左右する楽しみを通じて、『CONCORD』の魅力を体感しよう。

<すべてのマッチが冒険>

6種類のPvPモードで、多岐にわたるエキゾチックで幻想的なマップを探索しよう。ジョブボードのウィークリーチャレンジをクリアしてゲームを進め、自分のクルーをカスタマイズし、銀河ガイドを開放しながら宇宙の荒野である“ワイルド”の謎について学んでいこう。勝っても負けてもマッチ終了時にはゲームが進むので、無駄な試合は1つもない。

<自分の役割を果たせ>

敵の弾薬の強奪、対戦相手のフリーガンナーの無力化、チームの強化、ルートの確保……。役割は何であれ、チームに対するプレイヤーの貢献は極めて重要であり、プレイスタイルに関わらず、どのプレイヤーにもマッチの流れを変え、チームを勝利に導く力がある。

<PS5とPC向けに開発>

オンラインクロスプレイに対応しており、PS5とPCの両方のフレンドとチームを組むことができる。

各デジタルストアで予約受付中!

2024年6月6日よりPS Storeで、そして本日よりSteam Store、Epic Games Storeにて、本作の予約購入受付が開始。スタンダードエディションに加え、キャラクタースキン16種と72時間の早期アクセス権がゲーム本編とともに入手できる本作のデジタルデラックスエディション(※)も2024年8月24日に発売する。

どちらの商品にも予約購入特典として、ゲーム内で使える特別スキン「モナークパック」が入手可能。

※デジタルデラックスエディションはダウンロード版のみとなります。

さらに、PS Store、Steam、Epic Games Store、Amazon.co.jpで予約すると、限定予約特典として、2024年7月に開催予定のベータテストへのアーリーアクセス権5名分も入手できる(※)。予約者本人に加え、友人や家族と『CONCORD』の世界をいち早く楽しめるチャンスなので、お見逃しなく。

※PS5用を予約した方はPS5用のベータテストのアクセスコード5名分を、PC用を予約した方はPC用のベータテストのアクセスコード5名分を入手いただけます。

▼予約はこちら

PS Store:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002695

Steam:https://store.steampowered.com/app/2443720/CONCORD/

Epic Games Store:https://store.epicgames.com/ja/p/concord

【ゲーム情報】

タイトル:CONCORD

ジャンル:マルチプレイヒーローシューター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Firewalk Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2024年8月24日予定

価格:

スタンダードエディション:4480円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:6480円(ダウンロード版)

CERO:審査予定

© 2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Firewalk Studios, LLC. Concord is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※「PlayStation」「プレイステーション」および「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。