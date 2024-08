ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月23日、PlayStation 5(PS5)およびPC(Steam/Epic Games Store)用マルチプレイヒーローシューター『CONCORD』(コンコード)を、明日2024年8月24日に発売すると発表。

価格は、スタンダードエディションのパッケージ版/ダウンロード版ともに4480円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが6480円だ。

■超個性的ヒーローシューター登場トレーラー

『CONCORD』は、プレイヤー同士が競いあう、オンライン専用ヒーローシューターの完全新作。プレイヤーは、独自のアビリティやロール(役割)を持つ超個性的なキャラクターの中から好きなキャラクターを選び、仲間とチームを組んで、何でもありの能力バトルに挑んでいく。

自分だけのチームを編成し、荒々しくも壮観なステージを舞台に5対5で展開するPvPを楽しもう(※)。

※PS5用/PC用 ともにインターネット接続とPlayStation Networkのアカウントが必要です。PS5用では、PlayStation PlusPS Plus)への加入が必要です。PS Plusは、解約されるまでの間、継続的に課金される有料の定期サービスです。詳細は利用規約(play.st/PSPlusTerms)をご確認ください。

『CONCORD』は、購入後に有料バトルパスなどで制限されることなくすべての基本コンテンツを楽しめることも大きな特徴。最初の大規模コンテンツは、2024年10月に配信予定のシーズン1「The Tempest」(仮称)から始まる。

シーズン1では新たにプレイ可能なキャラクター、新しいマップ、さらなる装飾アイテムや報酬などに加え、さらに自由にキャラクターをカスタマイズできるオプションやゲーム内ストアも導入予定だ。発売後も、進化を続ける『CONCORD』に注目しよう。

『CONCORD』は、全キャラクターの音声吹き替えに完全対応しており、豪華な声優陣による個性豊かなキャラクター表現も大きな魅力だ。プレイの際には、日本語キャラクターボイスも戦いを大いに盛り上げてくれるだろう。

声優名/キャラクター名

井上喜久子さん/キャプテン

杉田智和さん/レノックス

潘めぐみさん/ロカ

高木渉さん/ドウ

池田海咲さん/It-Z

行成とあさん/キプス

新井笙子さん/バズ

近松孝丞さん/ラーク

水野ゆふさん/ダッチェス

楠見尚己さん/スターチャイルド

松田健一郎さん/ジャバリ

櫻庭有紗さん/ヘイマー

八百屋杏さん/エマリ

武田幸史さん/1-0FF

内藤有海さん/ダビアス

渡辺明乃さん/ヴェール

櫻井トオルさん/テオ

また、本作の発売を記念して、2024年8月25日19時から、ゲーム実況グループ「三人称」さんによる実況プレイ放送を行う。メンバーであるドンピシャさん、ぺちゃんこさん、鉄塔さんがチームを組み、本作のオンラインマッチに挑む。

7月に実施されたベータでも数々のスーパープレイと珍プレイを見せてくれた3名の実況プレイにぜひ期待しよう。

■三人称による『CONCORD』実況プレイ放送 2024年8月25日19時~

YouTube URL:https://www.youtube.com/@sanninshow

Twitch URL:https://www.twitch.tv/sanninshow_3ns

※同じプレイを別々のプレイヤー視点から配信いたします。

さらに、PlayStation公式X(Twitter)ではフォロー &リポストでPS5本体と『CONCORD』のソフトが抽選で5名に当たるソーシャルキャンペーンを実施中。さらに、「#あなたの戦闘スタイル診断」を実施して結果を投稿することで当選確率がアップする。

ぜひ自分にあったフリーガンナーを見つけよう。

■PlayStation公式Xキャンペーン投稿

https://x.com/PlayStation_jp/status/1826529751021879470

■応募期間

2024年8月22日17時~8月28日23時59分

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:CONCORD

ジャンル:マルチプレイヒーローシューター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Firewalk Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2024年8月24日予定

価格:

スタンダードエディション:4480円(パッケージ版/ダウンロード版)

デジタルデラックスエディション:6480円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~10人(オンライン専用)

CERO:C(15歳以上対象)

© 2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Firewalk Studios, LLC. Concord is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

※「PlayStation」「プレイステーション」および「PS5」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。