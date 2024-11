スパイク・チュンソフトは11月20日、ダンジョンRPG『不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録』(以下、風来のシレン6)を、PC(Steam)向けに配信すると発表。配信時期は、今冬予定だ。

『風来のシレン6』は、2024年1月にNintendo Switch版が発売され、シリーズ史上最速で国内累計出荷数20万本を突破。発売以降も複数回に渡る機能追加アップデートの無料配信や、有料追加コンテンツ「plusパック」を前編・後編に分けて配信した。

その無料アップデート内容をすべて収録したゲーム本編、および有料追加コンテンツ「plusパック」が、このたびSteamで登場する。

また、全109曲を収録したデジタルサウンドトラック「劇伴音楽之巻」を、PC(Steam)向けに今冬発売。収録時間330分以上の大ボリュームで、『風来のシレン6』の世界を楽しめる。

<ゲーム本編>

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

Steamストア:https://store.steampowered.com/app/2178480/

<有料追加コンテンツ>

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録 plusパック

Steamストア:https://store.steampowered.com/app/2862840/

<デジタルサウンドトラック>

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録 劇伴音楽之巻

収録内容:全109曲 (BGM 99曲 ME 10曲)

Steamストア:https://store.steampowered.com/app/3193460/

■ゲーム概要

『風来のシレン6』は、入るたびに形を変える“不思議のダンジョン”を探索し、手ごわいモンスターや危険なワナなどのさまざまな障害を、知恵と経験とひらめきで乗り越え、ダンジョンの踏破を目指すダンジョンRPG。

冒険の途中で力尽きると、道具・お金・装備などの所持している持ち物をすべて失い、レベル1からの再スタートに。予期せぬ展開とやり直しがきかないリスクの中で、プレイヤーはスリルに満ちた緊張感あふれる冒険を楽しめる。

PC(Steam)版には、Nintendo Switch版で無料配信された機能追加アップデートをはじめから収録。新プレイアブルキャラクター「狐渇シレン」「竜海シレン」や、新ダンジョン6種などをはじめから遊べる。

また、有料追加コンテンツ「plusパック」では、プレイアブルキャラクター「コッパ」「アスカ」に加えて、10種の新ダンジョンを遊ぶことができ、より奥深いダンジョンに挑戦可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル:不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

ジャンル:ダンジョンRPG

配信:スパイク・チュンソフト

プラットフォーム:PC(Steam)

※Nintendo Switch版は発売済み。

配信日:今冬予定

価格:未定

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

※Nintendo Switchは、任天堂の商標です。

※そのほか、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。